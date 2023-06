Un si grand soleil du 7 juin : le comportement bizarre de Victor (résumé et vidéo épisode 1163 en avance)

Un si grand soleil du 7 juin, spoiler résumé de l’épisode 1163 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 7 juin 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Au petit déj, Claire dit à Enzo de demander à Victor de la rappeler. Elle n’a plus de nouvelle depuis qu’il lui a raccroché au nez. Claire est soucieuse, Florent l’interroge. Elle n’a plus de nouvelle de son père depuis deux jours, Florent pense que c’est rien.







Yann et Johanna se quittent alors que Yann doit partir travailler. Il lui parle de l’histoire des lampes et Johanna réalise que c’est le dossier que lui a refilé Claudine ! Elle lui retombe dessus au cabinet et Claudine fait mine de ne pas savoir que Yann était sur l’enquête.



Aux Sauvages, Enzo trouve Victor bizarre. Il s’en va et Enzo a à peine le temps de lui dire de rappeler sa fille… Hélène est avec Ulysse et Bilal, elle les félicite.

Johanna est avec Claudine et Alexandre Delarive. Et Levars est avec sa cliente. Johanna se rend ensuite au commissariat avec Delarive. Ils sont face à Yann et Akim. Il assure être honnête.

Alix est avec Virgile, ils décident d’aller dîner. Pendant ce temps là, Manu et Elise interrogent Yann au sujet de l’affaire impliquant Johanna. Il explique que maintenant ils savent faire la part des choses… Et Claudine dîne avec le procureur, elle lui parle de l’affaire de la lampe quand ils croisent Levars et Laetitia… Le procureur recadre Claudine, il fera son travail sans se laisser influencer.

Claire appelle Victor, il décroche mais lui dit qu’il conduit et ne peut pas rester longtemps. Elle lui parle de la réservation pour le week-end mais Victor écourte la conversation. Il prétexte rejoindre un vieux pote malade, il demande à Claire de prévenir Enzo qu’il ne reviendra pas avant plusieurs jours.

Laetitia et Levars dînent, Laetitia le sent préoccupé et il lui parle de l’affaire. Il n’apprécie pas que Claudine dîne avec le procureur chargé de l’affaire…

Claire se confie à Florent, elle pense qu’il se passe quelque chose d’inquiétant avec son père.

