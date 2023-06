Mariés au premier regard : Bruno en couple avec Jennifer !

Un peu plus de mois après que Bruno et Alicia de « Mariés au premier regard » aient annoncé faire une pause dans leur relation, Bruno est déjà en couple avec une autre ! Et surprise, il s’agit d’une autre candidate de l’émission de dating d’M6.







Publicité





En effet, Jennifer vient d’officialiser être en coupe avec Bruno. Jennifer a elle aussi participé à « Mariés au premier regard » l’année dernière et on se souvient surtout pour ses blocages qui l’avaient empêchée de démarrer quelque chose avec son mari, Eddy.







Publicité





« Avec Bruno, nous nous sommes effectivement rapprochés. Nous n’avions pas envie de le cacher mais nous voulions aussi prendre le temps avant de l’annoncer. » a déclaré Jennifer dans une interview pour TV Magazine.

« Je sortais d’une rupture amoureuse. Je n’avais pas prémédité le fait de revivre une relation aussi rapidement, ni avec Bruno ni avec personne d’autre. Bruno venait également de se séparer d’Alicia, nous étions célibataires tous les deux. Cela nous est tombé dessus, nous n’avions rien prévu. Nous ne savons pas de quoi l’avenir sera fait, nous assumons totalement notre relation. »



Publicité





Concernant Alicia, qui s’est dit triste en voyant une photo publiée par Jennifer sur Instagram où elle est dans le hall de l’immeuble de Bruno, elle réplique : « Alicia et Bruno se sont séparés mi-avril pour des raisons qui leur appartiennent, ils sont en instance de divorce et ils sont libres de refaire leur vie. »

Bruno a quant à lui confirmé en story sur son compte Instagram : « Tout est écrit… cela ne s’explique pas mais c’est vrai. Je m’exprimerai« .

Rappelons que si Jennifer et Eddy n’avaient pas choisi de rester mariés à l’issue de la saison 2022 de « Mariés au premier regard », Alicia et Bruno vivaient une belle histoire. Ils sont restés mariés et ont vécu ensemble pendant plus d’un an.