C à vous du 7 juin 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 7 juin 2023, invités et sommaire – Ce mercredi soir, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 7 juin 2023 : le sommaire

🔵 📌 Réforme des retraites : la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet va faire barrage à la mesure d’abrogation. On en parle avec Sandrine Rousseau, députée EELV (intergroupe NUPES) de la 9ème circonscription de Paris

🔵 📌 Son agression, son parcours, sa colère après sa non-sélection en Equipe de France… Kheira Hamraoui, footballeuse internationale, qui publie “Kheira à contrepied” aux Editions Lattes

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Etienne Daho pour son album “Tirer la nuit sur les étoiles” toujours disponible, en tournée dans toute la France dont le 22 décembre à l’Accor Arena de Paris; et François Busnel pour l’émission “Si on lisait à voix haute”, diffusée ce soir à 21h sur France 5

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Kristel Froger, créatrice de L’atelier de Kristel/Auteure du livre “Easy île Maurice”

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Charlotte Casiraghi et le philosophe Robert Maggiori pour les Rencontres Philosophiques de Monaco, du 12 au 18 juin

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 7 juin 2023 à 19h sur France 5.



Publicité