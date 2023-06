Un si grand soleil du 15 juin : Johanna démasque Claudine (résumé et vidéo épisode 1169 en avance)

Un si grand soleil du 15 juin, spoiler résumé de l’épisode 1169 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 15 juin 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Claire récupère un traceur GPS et elle interroge le revendeur au sujet d’un éventuel trafic d’ordinateurs. Il dit ne pas tremper là-dedans et que ça peut être dangereux. Pendant ce temps là, Hélène a fini le message crypté et elle a balancé que Christian est un faussaire… Ulysse et Alix sont loin d’imaginer cette trahison. Hélène semble ailleurs alors qu’Ulysse demande un vernis à Alix, qui s’énerve. Hélène demande quelques jours de pause pour essayer de retrouver Victor. Alix accepte.







Johanna est avec Sabine, qui remarque qu’elle pète la forme et qu’elle rayonne. Sabine interroge Johanna sur Claudine par rapport à Yann… Johanna lui dit qu’elle ne manque pas une occasion pour les monter l’un contre l’autre.



Le procureur est avec Yann et Becker. Yann est convaincu que Delarive est coupable et qu’il a mis la pression à son témoin. Bertier leur reproche un dossier vide, il va classer le dossier sans sute.

Hélène et Claire décident de planquer devant l’entrepôt. Hélène prend le premier tour de garde, en repartant Claire place le traceur sur la voiture d’Hélène.

Yann est avec Hugo, il culpabilise pour l’affaire Delarive. Il pense avoir trop parlé devant Claudine le soir où ils ont bu un verre. Pendant ce temps là, Margot annonce à Claudine et Johanna que l’affaire Delarive va être classée sans suite.

Claire va fouiller dans la maison d’Hélène… Elle appelle Victor pour voir s’il est là. Mais il n’y a personne. David appelle Hélène pour prendre des nouvelles, elle dit avoir pris quelques jours pour aider Claire à retrouver Victor. David est surpris de leur réconciliation.

Delarive est avec Claudine, il compte faire la publicité du cabinet et de son efficacité. Et il affirme qu’il va griller Océane Thierry dans le métier ! Claudine lui conseille de calmer le jeu. Le procureur appelle Claudine et l’invite à dîner, elle dit ne pas être dispo et écourte la conversation.

Davia est au téléphone avec un fournisseur qui n’a pas été payé. Emma et Davia s’inquiètent, Victor doit revenir vite. Enzo pense que ça va aller, il fait juste une pause. Pendant ce temps là, Claire prend la relève d’Hélène, qui lui explique qu’il ne s’est rien passé.

Margot annonce à Johanna qu’elle a déjà reçu deux appels de clients de la part de Delarive. Elle remarque que ça n’enchante pas Johanna. Elle lui demande si quelqu’un est entré dans son bureau, elle a retrouvé le double des clés de son appart dans un autre tiroir… Elle retrouve ensuite Yann, qui lui dit que l’alcool ne lui réussit pas. Il pense avoir dit quelque chose à Claudine qui lui a permis d’identifier le témoin. Johanna pense qu’elle a trouvé un autre moyen… Elle change de sujet et donne à Yann le double des clés de son appart. Au même moment, Johanna comprend ce qui s’est passé !

Florent est au téléphone avec Claire, il trouve que c’est n’importe quoi cette histoire de planque. Elle lui dit qu’elle a fouillé chez elle, il y avait rien.

VIDÉO Un si grand soleil du 15 juin extrait, Johanna comprend tout

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.