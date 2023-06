Love Island du 14 juin : 2 garçons éliminés (résumé + replay épisode 45)

Love Island résumé détaillé de l’épisode 45 du mercredi 14 juin 2023 – Place à l’épisode 45 de Love Island ce mercredi soir sur W9. Edgar rumine sa dispute avec Cindy… Gabriel essaie de le rebooster. Et Cindy veut parler. Edgar lui reproche son caractère, elle pleure. Cindy brise la carapace, elle confie à Edgar qu’elle est sur la défensive car elle a peur qu’il lui fasse du mal…







Publicité





Le lendemain, Valentin et Perle mettent en garde Léna sur le comportement de Gabriel… Gabriel les observe et il parle ensuite à Léna. Elle lui dit cash que Valentin lui a dit de se méfier de lui.







Publicité





Solène et Vincent sont proches, Cindy pense à sa mission pour Nicolo et les interroge. Elle se prépare à tout répéter à Nicolo mais va d’abord en parler à Edgar. Ils enregistrent un message vidéo pour Nicolo et Issam. Issam apprend que Marwa pense que leur relation est vouée à l’échec, et Nicolo apprend que Solène et Vincent sont très proches.

Cindy parle avec Gabriel, elle se demande quand il va embrasser Léna. Elle décide de les cuisiner, et Léna finit par embrasser Gabriel. Ils sont obligés de le dire à tout le monde.



Publicité





Nicolas, le coiffeur emmène Solène et Ludivine pour un relooking. Il coupe les cheveux de Solène, qui se met à pleurer. Elles reviennent ensuite à la villa. Après tout ça, Vincent et Solène s’embrassent… Et de son côté, Ludivine se prend la tête avec Simon. Elle trouve que Simon complimente trop Marwa. Ludivine craque, Marwa essaie de la réconforter.

Delphine Wespiser est de retour pour une nouvelle cérémonie des couples. Les islanders accueillent Issam et Nicolo, Delphine annonce à tout le monde qu’ils sont en sursis et qu’ils peuvent être choisis ce soir !

Place aux choix : Léna choisit de former un couple avec Gabriel, Perle avec Valentin, Cindy avec Edgar, Marwa avec Issam, Solène avec Vincent. Ludivine doit choisir entre Nicolo, Roméo et Simon…

Love Island, le replay du 14 juin

Si vous avez manqué l’épisode 45 ce mercredi 14 juin 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 15 juin à 21h sur 6play pour suivre l’épisode 46.