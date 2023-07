« C’est la famille », lancement ce lundi 3 juillet sur W9

« C’est la famille », à partir du lundi 3 juillet 2023 sur W9 – Après la finale de « Love Island » vendredi dernier, c’est ce lundi que W9 lancera sa nouvelle télé-réalité de l’été, « C’est la famille : bienvenue dans leur vraie vie ». Au programme aujourd’hui, les deux premiers épisodes inédit à suivre dès 19h30.

Ils ont grandi avec vous, et aujourd’hui sont devenus adultes. Parents comblés ou cœurs à prendre, entre gestion des enfants et poursuite du bonheur, ils vivent à 100 à l’heure !







Que ce soit en famille ou entre amis, ils profitent pleinement des joies du quotidien, mais n’échappent pas aux mille et une péripéties de la vie… C’est avec vous qu’ils ont choisi de partager les plus belles heures de leurs vies ou les périodes plus difficiles… Pour eux comme pour vous, chaque jour est un nouveau défi ! Adieu les filtres et les photos de familles parfaites, la grande famille des fratés vous ouvrent les portes de son intimité… En toute simplicité ! Bienvenue dans la famille !

« C’est la famille » : découvrez les familles

LA FAMILLE TANTI

Depuis plusieurs semaines, Manon, inquiète pour l’avenir de son couple et de sa famille, a convaincu Julien d’entamer une thérapie de couple. Leur objectif : renforcer leur amour et devenir une famille plus unie ! Transformés en véritables chevaliers de l’amour, ils s’efforcent d’appliquer au quotidien les 7 commandements de leur thérapeute… Mais, entre les enfants et leur quotidien, Julien va vite découvrir que cela est bien plus facile à dire qu’à faire !

Que ce soit au cours de leur voyage en camping-car ou dans leur vie à Dubaï, devenir une super famille ne s’annonce pas de tout repos !

LA FAMILLE GARCIA

À Dubaï ou dans le sud de la France, un seul mot d’ordre pour Jessica et Thibault : la famille avant tout ! Et même s’ils ne sont pas toujours d’accord, ils font toujours front ensemble. Que ce soit face à la santé fragile de Maylone ou dans l’éducation de leurs enfants, Jessica veille sur tout et cette super maman, ultra organisée, ne laisse rien au hasard.



GIUSEPPA ET PAGA

Paga et Giuseppa s’apprêtent à vivre le plus beau moment de leur vie… Devenir parents pour la première fois !L’attente, les doutes, la baby shower, ils partagent avec vous tous ces moments d’exception qui les conduisent au grand jour. Et c’est avec une émotion intense que Paga et Giuseppa accueillent Giorgia, leur petite fille. Du jour de la naissance aux premières vacances en famille, Paga et Giu vous ouvrent les portes de leur nouvelle vie à trois..

LAURA

Divorcée depuis quelques mois de Nikola, Laura se lance dans sa nouvelle vie de maman solo. Nouvelle organisation, garde alternée, premières vacances de Zlatan loin d’elle… Comme le découvre Laura, « c’est une fois le divorce prononcé que les problèmes commencent » ! Mais elle peut compter sur le soutien de ses amies et sur sa détermination sans faille pour débuter un nouveau chapitre de sa vie, à Dubaï, seule avec son fils Zlatan.

NIKOLA

De retour en Belgique après son divorce, Nikola s’apprête à vivre un moment crucial dans sa nouvelle vie de papa solo : les premières vacances seul avec son fils. Malgré une appréhension certaine, il est plus que jamais déterminé à faire vivre à son fils des vacances parfaites et à montrer à tous et à Laura qu’il est un bon père même à distance. Reboosté par ces moments privilégiés partagés avec Zlatan, Nikola décide de se reprendre en main professionnellement et physiquement ! Et heureusement, même si cette période est difficile, il peut compter sur sa famille et son humour pour affronter sa nouvelle vie.

JESSY ET FANNY

Entre Jessy qui se rapproche de son rêve en débutant une carrière de comédienne aux USA et Fanny qui poursuit sa route de femme d’affaires accomplie dans le sud de la France, leur vie de couple n’est pas de tout repos ! Comment concilier rêves, ambition et vie de couple épanouie ? Vous pouvez compter sur Jessy et Fanny pour chercher et trouver la formule magique !

GREG

Toujours à 100 à l’heure, Greg se concentre de plus en plus sur sa carrière de chanteur qui décolle avec la sortie prochaine de ses nouvelles chansons ! Main sur le cœur et ami à plein temps, Greg n’en oublie pas pour autant d’être présent pour ses amis de toujours. Que ce soit avec Paga pour préparer la venue de Giorgia avec l’espoir d’en devenir le parrain, avec Julien à Dubaï, ou avec Nikola pour l’encourager dans sa reprise en main… Greg est toujours prêt à débarquer !

MAËVA

Maëva est à un tournant de sa vie… Coincée entre la fille que tout le monde connaît et qu’elle expose sur les réseaux sociaux et la femme qu’elle est devenue, Maëva fait un bilan : elle n’est plus heureuse comme cela. Elle n’a plus envie d’être prise pour celle qu’elle n’est plus, et voudrait par-dessus tout qu’on l’aime telle qu’elle est… Elle veut mener une vie sereine et rêve de fonder une famille. À défaut, elle construit sa maison et peut compter sur sa maman et son amie Manon pour l’épauler dans cette période difficile.

VICTORIA

Si elle savoure sa réussite professionnelle, Victoria reste toujours un cœur à prendre. Voyant sa copine Giuseppa devenir maman, cette amoureuse de l’amour se verrait bien à son tour fonder bientôt une famille… Mais pour ça, il faut qu’elle trouve chaussure à son pied. La première étape est donc enclenchée : elle veut trouver l’homme de sa vie et s’y attelle tant bien que mal…

HILONA

Après avoir passée une période difficile et s’être séparée de Paul André, c’est en Corse qu’Hilona démarre une nouvelle vie. Elle met toutes ses forces dans son projet professionnel : l’ouverture de sa boutique. Mais si elle se consacre qu’au travail, Paul André n’est jamais bien loin… Dans les méandres de l’amour et de la vie, Hilona connaît désormais sa priorité : elle !

KEVIN

Fraîchement divorcé, Kevin retrouve le plaisir de revoir ses fratés de toujours et ouvre un nouveau chapitre de sa vie à Marseille. Toujours présent, ses amis peuvent compter sur lui dans les moments de grand bonheur, comme l’arrivée de Giorgia, mais aussi dans les moments de doutes, comme ceux que traverse Nikola…

