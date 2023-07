Demain nous appartient spoiler : Gabriel complice de Morgane ? (vidéo épisode du 12 juillet)

Demain nous appartient spoiler – Morgane a-t-elle enlevé Sandrine ou lui a-t-elle fait du mal dans votre série « Demain nous appartient » ? C’est ce que la police va penser la semaine prochaine à Sète.

Et au commissariat, un nouvel élément permet d’avancer dans l’affaire de Sandrine. La voiture dans laquelle Sandrine aurait été transportée à été incendiée. Pour Georges, Morgane est responsable et il a un témoin qui l’a vue le soir où Sandrine a disparu ! Aurore lui fait remarquer que Morgane n’a pas pu bruler la voiture puisqu’elle était en garde à vue mais Georges pense que son fils, Gabriel, pourrait bien être son complice.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Morgane prête à fuir Sète, la police l’arrête (vidéo épisode du 11 juillet)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1468 du 12 juillet 2023 :

