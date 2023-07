Des trains pas comme les autres du 6 juillet : l’Indonésie ce soir sur France 5

Des trains pas comme les autres du 6 juillet 2023 – C’est un numéro inédit de la saison 13 de l’émission « Des trains pas comme les autres » qui vous attend ce jeudi soir sur France 5. Le globe-trotter Philippe Gougler vous emmène en Indonésie pour ce numéro intitulé « Indonésie : Java et Sulawesi ».







Publicité





A suivre dès 21h10 sur France 5, puis en replay streaming gratuit sur france.tv







Publicité





Des trains pas comme les autres du 1er septembre 2022

À 21h10 « Indonésie : Java et Sulawesi »

L’Indonésie est un pays mystérieux. C’est un archipel immense qui compte des milliers d’îles, avec une capitale, Jakarta, qui n’a pas vraiment la réputation d’être une destination de vacances, mais qui côté rails cache de belles surprises.



Publicité





Au programme de cet épisode inédit, l’île de Java, où circule la plupart des trains, et l’île de Sulawési, où démarre un projet spectaculaire : la construction de plus de 4 000 kilomètres de voie ferrée. Les trains indonésiens vont emmener Philippe Gougler dans des décors féeriques, au milieu des rizières, ou proche du volcan Bromo. Des combats de béliers, des coiffeurs le long des rails, un volcan végétarien et une pause café à réveiller les morts… ce voyage de Philippe Gougler en Indonésie est décidément une aventure inattendue et sans limites !

À 21.50 « L’Italie » (rediffusion)

Philippe Gougler parcourt l’Italie en commençant par Rome. Longtemps le centre du monde, la ville reste très riche de par son histoire, son architecture mais aussi ses habitants. Il y rencontre un candidat à la mairie pour le moins original car habillé en Néron. Rapidement, Philippe pourra profiter des sièges baquets d’une Ferrari : il ne s’agit pas là d’une voiture mais bel et bien d’un train, très rapide évidemment. A Sansepolcro, il assiste à une tradition d’affrontement de quartiers au travers de joutes verbales et autres concours d’arbalètes. En Toscane, à Brisighella, il se rend chez la reine des pâtes fraîches. Puis, il monte à bord du train de Dante, très chic, tout de bois décoré.

À propos

Découvrir un pays à bord de ses trains, voyager avec ses habitants, avancer au milieu de paysages au rythme de la locomotive… Philippe Gougler a la curiosité contagieuse et le goût du voyage, ponctué par les rencontres. Pendant tout l’été, il partage à bord de trains atypiques, ses balades dépaysantes au cœur d’un pays, d’une culture et de son histoire.

Cet été, Philippe Gougler propose 7 numéros inédits : Indonésie : Java et Sulawesi, Japon : Hokkaido le grand blanc, Australie du Sud Pays-Bas, Serbie, Argentine du Nord et Argentine du Sud (une soirée).

À 21.50, la soirée continue avec la rediffusion d’une autre aventure ferroviaire de Philippe Gougler.

« Des trains pas comme les autres » revient ce soir dès 21h10 sur France 5 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV