Un si grand soleil du 25 juillet : Becker blanchi (résumé et vidéo épisode 1202 en avance)

Un si grand soleil du 25 juillet, spoiler résumé de l’épisode 1202 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre épisode inédit de votre série « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 25 juillet 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Alain parle à Elisabeth de l’article de Marc, qui explique que le gérant de la foncière a corrompu un employé de la préfecture pour accélérer des expulsions. Elisabeth est sous le choc ! Pendant ce temps là, Geoffroy et Gaillard ont été arrêtés. Le juge Laplace auditionne à nouveau Geoffroy et lui montre les photos prises par Manu. Le fonctionnaire commence par nier mais le juge réussit à obtenir des aveux.







Aline Roux, de l’IGPN, blanchit officiellement le commissaire Becker. Elise et Akim sont contents et soulagés par la nouvelle.



Elisabeth Bastide et Laumière rencontrent Claudine, qui leur assure que Gaillard utilisait son propre argent et non pas celui de la foncière pour corrompre le fonctionnaire. Elle leur conseille de garder leurs investissements dans la foncière, ils acceptent.

Pendant ce temps là, Janet et Clément fêtent la bonne nouvelle avec Enzo et Sabine. Mais Clément peine à se réjouir en pensant à la mort de Vincent.

A l’hôpital, Jennifer arrive en retard et explique à Jasmine qu’elle avait oublié de faire la toilette d’un patient. Elle l’a fait en s’en rendant compte. Laurine surprend leur conversation et à la surprise générale, elle est gentille et dit que l’essentiel est que l’erreur soit réparée !

Jennifer vient voir le père Sylvio. Ses mots lui ont fait du bien, elle a décidé de repasser son concours d’infirmière. Elle lui parle aussi du changement de comportement de Laurine. Mais quand Laurine vient voir le Père Sylvio, il lui dit qu’elle peut lui parler et elle se braque, elle ressort en larmes.

Janet doit annoncer au Père Sylvio que ses résultats ne sont pas bons, il a un épanchement péricardique. Il pourrait avoir besoin d’une greffe de coeur… Christophe passe ensuite le voir et tente de le rassurer. Il se rend ensuite à l’église pour prier.

VIDÉO Un si grand soleil du 25 juillet extrait, le Père Sylvio en danger de mort

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.