Un si grand soleil spoiler : découvrez la mère d’Emma et Tom (VIDÉO épisode du 28 juillet)

Un si grand soleil spoiler – Emma et Tom sont habitués à se débrouiller seuls dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». Et pour cause, leur mère est totalement défaillante !

Dans quelques jours, Emma va avoir une dispute avec sa mère au téléphone…







Publicité











Publicité





A la Paillotte, Emma réalise en ouvrant son portefeuille qu’un billet de 50 euros a disparu. Elle appelle sa mère, convaincue que c’est elle qui a volé. La mère d’Emma nie mais Emma a peu de doute, ce n’est pas la première fois qu’elle ment…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 11 août 2023

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1205 du 28 juillet 2023 : Becker de retour au commissariat



Publicité





Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.