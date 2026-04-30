Un Si Grand Soleil Spoiler : Nathalie découvre une lettre, Claudine prête à l’arnaquer ! (épisode du 5 mai)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1915 du 5 mai 2026 – On peut dire que Claudine est prête à tout pour de l’argent dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, l’avocate va être sur le point d’arnaquer Nathalie, la mère d’Emma, au sujet de son héritage !











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Elle la reçoit dans son bureau comme convenu. La part d’héritage des Beaulieu à laquelle Nathalie peut prétendre représente plusieurs millions d’euros. Mais Claudine explique que ça va être long et elle lui propose de se dédommager en prenant 30% de la somme.

Claudine profite clairement de la détresse de Nathalie, encore sous le choc des mots très durs de Jeanne à son encontre la veille au commissariat. Elle l’a qualifiée « d’erreur de parcours » pour leur père ! Mais au moment de signer, Nathalie reçoit un appel d’Alex pour qu’elle passe au commissariat…

Sur place, Alex remet à Nathalie la copie d’une lettre de son père qu’ils ont retrouvé pendant la perquisition chez les Beaulieu. Dans sa lettre, qui aurait du lui être remise à ses 18 ans, le père de Nathalie lui disait qu’il pensait à elle tous les jours et qu’il regrettait de l’avoir abandonnée. Il lui disait aussi être là pour elle si besoin. Nathalie est émue et soulagée en lisant ces mots.



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