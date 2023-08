Camping Paradis : vos épisodes cet après-midi sur TF1 (7 août)

Publicité





Camping Paradis, après-midi du 7 août 2023 – Ce lundi après-midi et pour bien commencer la semaine sur TF1, Laurent Ournac vous propoose deux épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 13h55 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Camping Paradis du 7 août 2023 : l’épisode « Affaire de famille »

La famille Bourdel a installé sa ferme pédagogique au camping pour la semaine ! Mais cela commence mal, puisqu’au milieu des animaux échappés de leur enclos, un couple arrive pour leur annoncer que leur fils unique n’est pas le leur… Leurs enfants respectifs ont étés échangés à la naissance. Les deux couples vont devoir apprendre à accepter l’enfant des autres… De leur côté, Judith et Rodolphe, deux vacanciers qui se sont rencontrés sur internet avant de se donner rendez-vous au camping sans s’être jamais vus, arrivent, prêts à vivre le grand amour. Evidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Tom et son équipe auront fort à faire pour aider les vacanciers…



Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Aurélie Konaté (Aurélie), Christelle Reboul (Corinne Bourdel), Matthieu Rozé (Olivier Bourdel), Herrade Von Meier (Cécilia Holder), Stéphane Brel (Rémy Holder), Bartholomew Boutellis (Rodolphe), Patrick Paroux (Parizot), Kylian Rehlinger (Lucas Holder), Priscilla Lopes (Judith), Roman Garance (Mathias Bourdel), Lucile Marquis (Lucie)

Et à 15h40 l’épisode « Une fiancée presque parfaite »

Cet été, sous la pression continuelle de ses parents, Mathieu s’est enfin décidé à leur présenter sa fiancée… Seulement, il a du s’attacher les services d’une comédienne pour la circonstance, parce que Mathieu, 35 ans, cache encore à son père et sa mère qu’il est gay. Mais la fiancée presque parfaite qui débarque au camping n’est pas celle qui était prévue et Mathieu est obligé de couvrir les gaffes d’Elodie, fiancée débutante… en attendant l’arrivée du véritable amour de sa vie… En parallèle, le docteur Modiano, père divorcé en vacances avec ses deux enfants, voit, lui, débarquer l’un de ses patients atteints de toc multiples… Evidemment, rien ne va se passer comme prévu et les rôles vont s’inverser pour tout le monde…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Aurélie Konaté (Aurélie), Isabelle Spade (Colette Bertaud), Charles Lelaure (Mathieu Bertaud), Cyril Garnier (Sébastien Pommier), Eric Théobald (Antoine Modiano), Eric Le Roch (Adrien Pinçon), Adrien Schmück (Sam), Patrick Paroux (M. Parizot), Kim Schwarck (Elodie Charpentier), Clara Symchowicz (Alix Modiano), William Robquin (Gaspard Modiano)

Avec la participation de : Martin Lamotte (Michel Bertaud)