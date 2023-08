Demain nous appartient : une actrice annonce son départ de la série !

Publicité





Demain nous appartient infos acteurs personnages – Mauvaise nouvelle pour les fans de la série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, une actrice phare vient d’annoncer son départ ce samedi !

Il s’agit de la pétillante Dounia Coesens, alias Romy dans votre feuilleton.











Celle qui avait démarré sa carrière en 2004 dans « Plus belle la vie » a décidé de partir vers d’autres aventures, même si elle ne ferme pas la porte à un éventuel retour plus tard dans « Demain nous appartient ».

« Merci à toutes les équipes techniques et réalisatrices/eurs. C’est un au revoir mais pas un adieu, j’espère. Je pars pour découvrir d’autres personnages mais je vous dis peut-être à l’année prochaine ! Merci DNA et TF1 de m’avoir fait ce beau cadeau qu’est le personnage de Romy. Première fois que j’incarne une mère. Une mère abîmée par son passée et qui se reconstruit. Ce personnage m’a donné de la force. Merci » a écrit Dounia Coesens sur le réseau social Instagram.

Reste à savoir comment Romy va être amenée à quitter Sète et si son fils Rayane partira avec elle ou pas.



Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.