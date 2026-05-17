Rugby Top 14 : suivre le match La Rochelle / Toulouse en direct (+ score en temps réel et résultat final)

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Rugby Top 14 – suivre la rencontre La Rochelle / Toulouse en direct, live, c’est le match de rugby à ne pas rater ce dimanche 17 mai 2026 sur Canal+ ! Suite et fin de la 24ème journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, le Stade Rochelais affronte le Stade Toulousain.





📺 Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h05.







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Ce dimanche soir, le Stade Rochelais reçoit le Stade Toulousain à Marcel-Deflandre pour le choc de la 24e journée du Top 14. Le coup d’envoi sera donné à 21h05, avec une rencontre capitale dans la course aux phases finales entre deux équipes aux ambitions élevées.

La Rochelle arrive en confiance après plusieurs résultats positifs et veut profiter de l’ambiance de Deflandre pour faire tomber le leader toulousain, qui reste sur une large victoire à l’aller (60-14). Malgré un effectif toujours impressionnant, Toulouse devra se méfier d’une équipe rochelaise particulièrement solide à domicile cette saison.



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La Rochelle / Toulouse la composition des équipes

Le XV de départ du Stade Rochelais : 15. Niniashvili, 14. Nowell, 13. Lagivala, 12. Favre, 11. Bollengier, 10. Hastoy, 9. Le Garrec ; 7. Botia, 8. Alldritt (cap.), 6.Jegou ; 5. Cancoriet, 4. Kante Samba ; 3. Feao, 2. Latu, 1.Wardi.

Les remplaçants : 16. Lespiaucq-Brettes, 17. Penverne ou Kaddouri, 18. Lavault ou Waqanisaravi, 19, Fraindt, 20. Timo, 21. Berjon, 22.West ou Seuteni, 23. Kuntelia.

Le XV de départ du Stade Toulousain : 15. Remue ; 14. Pouzelgues, 13. Gourgues, 12. Barassi, 11. Lebel ; 10. Ramos, 9. Dupont ; 7. Cros, 8. Willis (cap.), 6. Brennan ; 5. Meafou, 4. Elias ; 3. Aldegheri, 2. Marchand, 1. Mallez.

Les remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Neti, 18. Vergé, 19. Flament, 20. Graou, 21. Thomas, 22. Costes, 23. Merkler.

La Rochelle / Toulouse en direct, live

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming légal et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

La Rochelle / Toulouse, 24ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.