Ligue 1 : suivre les matchs de la dernière journée en direct live (dimanche 17 mai 2026)



Publicité





La saison 2025-2026 de Ligue 1 s’achève ce dimanche soir avec une 34e et dernière journée disputée en multiplex à partir de 21 heures. Si le Paris Saint-Germain est déjà champion, le suspense reste total pour les qualifications européennes et le maintien.











Publicité





La Ligue des champions encore en jeu

Derrière le PSG, déjà sacré Champion de France, et le RC Lens, 2ème et qualifié pour la Ligue des Champions, plusieurs clubs se disputent encore les dernières places européennes.

Le LOSC, troisième avec 61 points, reçoit l’AJ Auxerre et peut valider une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions.



Publicité





L’Olympique Lyonnais, quatrième avec 60 points, accueille justement le RC Lens dans un choc crucial. En cas de victoire et de faux pas de Lille, l’OL pourrait encore grimper sur le podium.

Le Stade Rennais FC, cinquième avec 59 points, se déplace au Vélodrome pour affronter l’Olympique de Marseille. Les Bretons visent une qualification pour la Ligue Europa et gardent même un mince espoir d’accrocher la Ligue des Champions selon les autres résultats.

Marseille et Monaco à la lutte pour la Ligue Conférence

L’Olympique de Marseille et l’AS Monaco jouent eux aussi gros lors de cette dernière journée. Sixième avec 56 points, l’OM doit impérativement battre Rennes pour espérer conserver une place européenne, potentiellement qualificative pour la Ligue Conférence.

De son côté, Monaco, septième avec 54 points, se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg avec l’obligation de s’imposer et d’espérer un faux pas marseillais pour arracher la dernière place continentale.

Le maintien : dernière bataille sous pression

En bas du classement, le FC Metz et le FC Nantes sont déjà relégués en Ligue 2. Reste à savoir quelle équipe devra passer par les barrages face à l’AS Saint-Étienne. L’OGC Nice, actuellement 16e, joue sa survie contre Metz. Le Havre AC, en déplacement à Lorient, reste également sous pression.

Le programme complet de la 34e journée

Olympique de Marseille – Stade Rennais FC

Olympique Lyonnais – RC Lens

LOSC Lille – AJ Auxerre

RC Strasbourg Alsace – AS Monaco

Paris FC – Paris Saint-Germain

OGC Nice – FC Metz

FC Lorient – Havre AC

FC Nantes – Toulouse FC

Stade Brestois 29 – Angers SCO

Sur quelles chaînes voir les matchs ?

Le multiplex de cette dernière journée sera diffusé sur Ligue 1+ ce dimanche à partir de 21 heures. Le choc entre l’Olympique Lyonnais et le RC Lens sera également proposé en intégralité sur beIN SPORTS.

Pour suivre les scores en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Une ultime soirée qui promet du suspense jusqu’aux dernières secondes, aussi bien dans la course à l’Europe que dans la lutte pour le maintien.