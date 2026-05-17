Le concert de la Star Academy au Zénith de Dijon annulé ce soir (17 mai 2026)

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Coup dur pour les fans de la Star Academy présents ce dimanche soir au Zénith de Dijon. Alors que plusieurs élèves de la tournée avaient déjà annoncé leur absence ces dernières heures, les organisateurs ont finalement confirmé l’annulation pure et simple du concert.











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Une annonce a été faite directement au public sur place avant le début du spectacle. Les organisateurs évoquent « l’indisponibilité de plusieurs artistes, pour raisons médicales » pour justifier cette décision de dernière minute.

Cette annulation intervient après les forfaits successifs de Bastiaan, blessé cette semaine lors du tournage de Fort Boyard, puis d’Anouk, malade et contrainte au repos sur avis médical.



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Pour le moment, la production du Star Academy Tour n’a pas précisé si cette date dijonnaise sera reportée à une date ultérieure ou définitivement annulée. De nouvelles informations devraient être communiquées prochainement aux spectateurs concernant les modalités de remboursement ou un éventuel report.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans ont partagé leur déception après cette annonce inattendue, tout en adressant leurs messages de soutien aux artistes absents.