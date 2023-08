Publicité





« L’homme qui m’a sauvé la vie » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 24 août 2023 – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « L’homme qui m’a sauvé la vie ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« L’homme qui m’a sauvé la vie » : votre téléfilm ce 24 août sur TF1 (histoire, interprètes) » : l’histoire

Heather est une jeune femme fraîchement divorcée de son ex-mari infidèle, Richard. Le père et la belle-mère d’Heather trouvent la mort dans l’incendie de leur maison. Heather retourne dans sa ville natale et retrouve sa sœur par alliance, Gwen. Les deux jeunes femmes ne se sont jamais appréciées. Gwen souhaite vider la maison de sa mère au plus vite, avec l’aide de son mari Jason, afin de la vendre. Heather propose son aide. Elle retrouve son vieux vélo et décide d’aller le faire réparer. Devant le magasin, elle retrouve Ben, un garçon qu’elle a brièvement fréquenté au lycée. Il est devenu pompier. Gwen part en randonnée, mais son vélo a un problème de frein et elle manque de tomber d’une falaise. Ben la sauve in extremis.

« L’homme qui m’a sauvé la vie » : votre téléfilm ce 24 août sur TF1 (histoire, interprètes), interprètes et personnages

Avec : Ashlynn Yennie (Gwen), Wendell Kinney (Johnson), Joe Corzo (Reggie), Alex Trumble (Richard)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Mon sauveur, cet assassin ».

« Mon sauveur, cet assassin » : l’histoire et le casting

Lily, une jeune femme âgée de 18 ans, est agressée par un homme cagoulé alors qu’elle fait son jogging dans un parc désert. Heureusement, un inconnu intervient, maîtrise son agresseur et lui dit de s’enfuir. Le lendemain, Lily croise par hasard son mystérieux sauveur et tombe immédiatement sous son charme. Mick est un jeune homme un peu à part : il vit sur un bateau et va où bon lui semble grâce à l’argent qu’il a hérité de ses parents, morts tous les deux quelques années auparavant. Il écrit aussi des nouvelles, ce qui plaît beaucoup à Jennifer, la mère de Lily, qui a elle-même publié de nombreux livres sur des affaires criminelles. Fou de jalousie, Scott, l’ex petit-ami de Lily, demande à un détective privé d’effectuer des recherches sur Mick et découvre qu’il n’existe rien sur lui : il n’a jamais été enregistré dans un seul établissement scolaire, il n’a jamais travaillé… Lorsque Scott soumet ces informations à Jennifer, celle-ci se pose des questions sur le jeune homme, tout comme Kelly, la meilleure amie de sa fille.

Avec : Brigid Brannagh (Jennifer), Patrick Muldoon (Charles), Gatlin Green (Lily), Austin James (Mick)