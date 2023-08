Un si grand soleil spoiler : coup de tonnerre, un personnage phare va partir en cavale

Publicité





Un si grand soleil spoiler – L’intrigue sur Tom et la buddah blue va mal finir dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». Dans quelques semaines, Tom va attirer de très gros ennuis à Virgile !

En effet, on peut déjà vous révéler que Virgile va devoir tuer un homme pour protéger Tom et il va être recherché par la police !











Publicité





Résultat, pas de mariage avec Alix pour Virgile, que l’on croyait enfin heureux et apaisé ! Il va partir en cavale à la fin du mois de septembre…

Le départ de Virgile, incarné par Fred Bianconi, sera-t-il définitif ? Cette histoire aura-t-elle une fin heureuse ? On ne le sait pas encore mais ça parait compliqué !

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : la confidence choc de Julie sur Alex (VIDÉO épisode du 1er septembre)



Publicité