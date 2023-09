50mn Inside du 2 septembre : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 2 septembre 2023, sommaire et reportages – Ce samedi, Isabelle Ithurburu prend les commandes de votre magazine 50mn Inside sur TF1. Elle prend la suite de Nikos et on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir !





A suivre dès 17h50 sur TF1







50mn Inside du 2 septembre 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

🎶 À la Une – Jean-Jacques Goldman

🎭 En coulisses – La Mostra de Venise

Cette semaine, c’est l’ouverture de la Mostra de Venise : 11 jours de glamour et de strass où les stars font leur rentrée sur le tapis rouge ! Découvrez tous les préparatifs…



🎥 Le portrait – Muriel Robin

« Je suis apaisée, je suis bien dans ma peau, dans ma tête, dans mon corps. ». L’actrice et humoriste se confie face à Isabelle Ithurburu.

👑 La Story – Grandir chez les Windsor

La Story de la semaine est consacrée à la famille royale d’Angleterre… et plus particulièrement à leurs enfants ! Le conte de fée est-il aussi beau qu’il y parait ? Découvrez à quoi ressemble l’enfance des jeunes princes et princesses

50mn Inside du 2 septembre 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🇬🇷 La Crète, vacances All Inclusive

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h50 sur TF1.