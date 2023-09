Un si grand soleil spoiler : les adieux de Virgile, qui part avec... (VIDÉO épisode du 22 septembre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler – Préparez vos mouchoirs, la semaine à venir de votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » s’annonce bien triste ! En effet, c’est dans l’épisode de vendredi que vous direz au revoir au personnage de Virgile !

Incarné par Fred Bianconi, Virgile était présent depuis le lancement de la série. Mais il est l’heure pour lui de dire adieu à Montpellier.











Avant de partir, Virgile a écrit une magnifique lettre d’adieux à Tom. L’adolescent est bouleversé en la lisant, et il garde le vélo de Virgile en souvenir de leur belle rencontre.

Et après avoir dit adieu à Alix, Virgile prend la mer. Il part avec son bateau et imagine sa fille Léa à ses côtés…

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1243 du 22 septembre 2023 : Virgile prend la mer



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

