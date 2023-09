Ici tout commence spoiler : Claire de retour avec une mauvaise nouvelle (vidéo épisode du 27 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Un personnage emblématique est de retour à l’institut la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Claire est de retour et retouve Olivia. Mais elle n’apporte pas de bonne nouvelle…

Claire était à Paris avec une avocate renommée. Mais le procès de Louis ne s’annonce pas bien et il reste en détention provisoire.











Louis va être mis en examen pour assassinat. Et comme Louis n’a pas empoisonné son père en une seule fois, ça va être compliqué pour son avocate… Et la justice n’étant pas rapide, le procès n’aura pas lieu avant plusieurs mois !

Claire n’est pas au meilleur de sa forme et a besoin de se changer les idées. Olivia lui parle d’un projet du master sur lequel elle pourrait travailler et penser à autre chose. Claire va-t-elle accepter ?

