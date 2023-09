Publicité





C dans l’air du 14 septembre 2023, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme chaque jour sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 14 septembre 2023 : le sommaire

⚫ sujet non communiqué

⬛ Insécurité : l’Etat est-il désarmé ?

Elle s’appelait Socayna. Etudiante en droit, cette jeune femme de 24 ans est morte mardi à Marseille après avoir reçu une balle perdue en pleine tête alors qu’elle se trouvait à son domicile. Elle avait été transférée à l’hôpital dimanche après avoir été atteinte dans sa chambre par un tir lors de l’attaque d’un point de deal dans le quartier de Saint-Thys, situé dans le 10e arrondissement de la cité phocéenne. « La mort de cette jeune fille nous touche toutes et tous », a réagi le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, en déplacement mardi à Marseille. « Manifestement, il s’agit d’une victime collatérale de règlement de comptes ou de conquête ou de reconquête de point de deal dans un quartier qui n’est pas le plus criminogène de la ville », a ajouté le ministre, qui a annoncé qu’une « nouvelle unité de CRS prendra ses quartiers en novembre » dans la ville. Une enquête en flagrance a été ouverte des chefs d’assassinat et tentative d’assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime.

Il s’agit de la 90ème fusillade liée au narcobanditisme à Marseille en 2023, selon le parquet, qui recense déjà « 44 personnes décédées et 109 blessées » cette année. La procureure de Marseille, Dominique Laurens, parle désormais de « narchomicide ». Un changement de mot pour décrire une situation qui change de visage depuis dix ans sur fond d’affrontements en lien avec le trafic de stupéfiants et que l’Etat peine à endiguer malgré des moyens supplémentaires. La cité phocéenne va bénéficier de 5 milliards d’euros sur dix ans et 300 policiers supplémentaires ont été déployés depuis l’automne dernier a rappelé le ministre de l’Intérieur. Mais cela ne suffit pas. « Il manque encore 600 policiers nationaux dans nos rues pour corriger l’inégalité territoriale dont souffre Marseille en matière d’effectifs de police nationale », estimait déjà à l’époque Yannick Ohanessian, élu de Marseille, adjoint délégué à la sécurité, pour arriver au niveau d’une ville comme Lyon qui appelle depuis plusieurs mois à s’attaquer à la « racine du mal » ( les comptes offshore, le transport de la drogue, les armes…). Une association marseillaise, Conscience, qui regroupe des habitants des quartiers nord, vient de déposer un nouveau référé devant le tribunal administratif de Marseille pour exiger un retour de l’Etat de droit.

De son côté Gérald Darmanin a affirmé que « Marseille s’est enkystée dans le trafic de drogue. Il y a des victoires, il y a des défaites, mais nous sommes très mobilisés pour gagner cette bataille contre la drogue » a-t-il déclaré mardi avant de rappeler que « police et gendarmerie ne sont pas les seules à pouvoir résoudre cette question », et de pointer le rôle des consommateurs « qui font naître ce genre de règlement de compte, l’exploitation des personnes, des mineurs, le financement du terrorisme et de la prostitution ». Quelques jours plus tôt, le ministre avait adressé une instruction aux préfets pour systématiser l’expulsion des délinquants des logements sociaux, en particulier ceux condamnés dans le cadre des dernières violences urbaines. Mais la procédure à suivre impose des motifs précis et dépend de la justice. Le ministre délégué au logement a déjà fait savoir qu’il y était opposé.

Alors la consigne de Gérald Darmanin est-elle vraiment possible ? Comment lutter contre le trafic de drogue et l’insécurité ? Et qu’est-ce que le fentanyl, cette substance surnommée la « drogue du zombie » qui fait des ravages aux Etats-Unis ?



Publicité





Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 14 septembre 2023 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.