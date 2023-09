C à vous du 14 septembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 14 septembre 2023, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme tous les jours, Anne-Elisabeth Lemoine, vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd'hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 14 septembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Cas de botulisme à Bordeaux : une personne décédée, une alerte mondiale lancée pour retrouver d’autres victimes potentielles. Nicolas Berrod, journaliste au Parisien & le Professeur Bruno Megarbane, chef du service réanimation à l’hôpital Lariboisière à Paris, sont dans C à vous

🔵 📌 Surexposition sur Internet : les enfants sont-ils en danger ? On en parle avec Elisa Jadot, réalisatrice du documentaire “Enfants sous influence, surexposés au nom du like”, diffusé dimanche 17 septembre à 20h55 sur France 5



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Arielle Dombasle pour le film “Les secrets de la princesse de Cadignan” en salle depuis hier

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : David Senda Waguena, chef du Bistro Saint Clair, Cèdre Hospitality, à Étretat

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Mehdi Kerkouche pour “On danse chez vous”, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, du 16 au 17 septembre et pour son spectacle “Portrait”, en tournée dans toute la France; et Antoine de Caunes et Sylvie Uderzo pour le documentaire “Uderzo, sur le divan d’Astérix”, diffusé demain sur CANAL+ et disponible dès demain sur myCANAL

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 14 septembre 2023 à 19h sur France 5.