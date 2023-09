Coupe du Monde de rugby : suivre Australie / Fidji en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Coupe du Monde de rugby 2023 Australie / Fidji en direct, live et streaming. La Coupe du Monde de rugby 2023 se poursuit ce dimanche. Cet après-midi, l’Australie affronte les Fidji au Stade Geoffroy-Guichard, à Saint-Étienne.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 17h30 ce dimanche 17 septembre 2023. Coup d’envoi à 17h45.







Dans le Groupe C, second match entre l’Australie et les Fidji. Les fidjiens doivent gagner aujourd’hui s’ils veulent continuer à espérer une qualification pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde.

Australie / Fidji, composition des équipes

Le XV de départ de l’Australie : 15. Donaldson ; 14. Nawaqanitawase, 13. Petaia, 12. Kerevi, 11. Koroibete ; 10. Gordon, 9. White ; 7. McReight, 8. Valeteni, 6. Hooper ; 5. Skelton, 4. Frost ; 3. Slipper, 2. Porecki, 1. Bell



Le XV de départ des Fidji : 1. Eroni Mawi 2. Samuel Matavesi 3. Luke Tagi 4. Isoa Nasilasila 5. Te Ahiwaru Cirikidaveta 6. Lekima Tagitagivalu 7. Levani Botia 8. Viliame Mata 9. Simione Kuruvoli 10. Teti Tela 11. Semi Radradra 12. Josua Tuisova 13. Waisea Nayacalevu (c) 14. Jiuta Wainiqolo 15. Ilaisa Droasese

Suivre le match en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 17h30. Streaming et live sur France.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Australie / Fidji, un match de rugby évènement à suivre à 17h45 sur France 2.