Un si grand soleil du 18 septembre : Tom est sauvé (résumé et vidéo épisode 1240 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 18 septembre, spoiler résumé de l’épisode 1240 en avance – Déjà impatient d’en savoir plus sur ce qui va se passer demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si tel est le cas, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 18 septembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Virgile voit Léa, qui lui dit être avec lui. Tom l’appelle à l’aide. Virgile se ressaisit et monte. Il tire sur Yanis, qui s’effondre, et va sortir Tom des flammes. Ils sortent tous les deux de l’entrepôt. Le lendemain matin, Tom se réveille dans la voiture de Virgile. Il le remercie de lui avoir sauvé la vie. Virgile annonce à Tom qu’il va retrouver sa soeur et aller vivre avec elle au camping.







Publicité





Virgile pense que la police va enquêter sur la mort de Yanis. Lui va vérifier si Yanis avait des complices qui risquent de s’en prendre à lui. Et après ça sera fini…



Publicité





Carine stresse pour son entretien d’embauche, Maéva la rebooste. Chez L Cosmétiques, Enric s’en prend à Léonore. Il n’a pas apprécié qu’elle passe par Elisbeth. Et justement, Elisabeth les rejoint et informe Enric qu’elle sera avec lui pour l’entretien de Carine !

La police est à l’entrepôt. Hugo informe Manu et Becker que l’homme est mort d’une balle en plein coeur. Le lieu ressemblait à une planque. Hugo les informe que la victime est identifié, c’était Yanis. Becker remarque que c’est le dealer que Manu recherchait.

Virgile ramène Tom à Emma au camping. Emma ne sait pas comment remercier Virgile. Il prend Tom dans ses bras avant de partir et lui dit de faire attention à lui. Emma regrette d’avoir laissé tombé Tom, elle culpabilise. Mais Tom lui dit que ce n’est pas de sa faute, ils se disent qu’ils s’aiment.

Enric fait visiter l’entrepôt à Carine. Il est toujours récalcitrant mais Elisabeth ne voit que du positif et valorise Carine. Quand elle rentre chez elle, Carine annonce à sa fille qu’elle est embauchée. Carine dit à Maéva qu’Elisabeth fait partie de la foncière à l’origine de leur expulsion, elle pense qu’elle l’embauche pour se donner bonne conscience. Maéva pense que c’est pas grave, elle doit prendre le poste et elles vont fêter ça.

A la galerie, Alix ne semble pas aller bien. Hélène lui demande à quoi elle pense, Alix dit réfléchir au plan de table pour le mariage. Elle finit par avouer qu’elle s’inquiète pour Virgile, qui a des soucis… Elle a peur que ça impacte le mariage.

Manu vient voir Virgile, il l’informe que Yanis a été retrouvé mort. Manu affirme qu’il sait que c’est lui qui l’a tué pour protéger Tom ! Virgile lui dit qu’il n’a rien à lui dire. Manu lui dit qu’il est son ami, il ne cherchera pas de preuve. Mais ses collègues oui, et Manu lui parle des représailles des complices de Yanis…

Au commissariat, Thierry et Becker conclut à une guerre entre dealers. Et ils ont fait analyser les vêtements de la planque pour trouver un adn… Pendant ce temps là, Virgile épluche le téléphone de Yanis, il trouve un message de Jeff qui lui demandait de tuer Tom… Virgile l’appelle pour lui dire qu’il a tué Yanis. Il lui dit de ficher la paix à Tom, sinon il donnera le téléphone à la police.

Elisabeth annonce à Alain qu’elle a fait embaucher une femme dans le besoin chez L Cosmétiques. Il s’agit de la cousine de Vincent Garand. Alain comprend qu’elle essaie de se racheter.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : les adieux de Virgile, qui part avec… (VIDÉO épisode du 22 septembre)

VIDÉO Un si grand soleil du 18 septembre extrait, Virgile a sauvé Tom

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.