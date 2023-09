Coupe du Monde de rugby : suivre Japon / Samoa en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Coupe du Monde de rugby 2023 suivre Japon / Samoa en direct, live et streaming. Suite de la Coupe du Monde de rugby 2023 ce jeudi 28 septembre 2023. Le Japon affronte les îles Samoa au stade de Toulouse.





Une rencontre à suivre en direct sur M6 à partir de 20h50. Coup d’envoi à 21h.







Dans le groupe D, les îles Samoa et le Japon s’affrontent. Un match important puisque les deux équipes sont respectivement 2ème et 3ème de la poule à égalité de points ! Celui qui gagnera ce soir prendra une belle option sur la qualification pour la suite de la compétition.

Japon / Samoa, composition des équipes

Le XV de départ du Japon : 1. K. INAGAKI 2. S. HORIE 3. J. GU 4. J. CORNELSEN 5. A. FAKATAVA 6. M. LEITCH 7. L. LABUSCHAGNÉ 8. K. HIMENO 9. Y. NAGARE 10. R. MATSUDA 11. J. NAIKABULA 12. R. NAKAMURA 13. D. RILEY 14. K. MATSUSHIMA 15. L. LEMEKI

16. A. SAKATE 17. C. MILLAR 18. A. AI VALU 19. W. DEARNS 20. K. SHIMOKAWA 21. N. SAITO 22. S. LEE 23. T. OSADA



Le XV de départ des Samoa : 1. J. LAY 2. S. LAM 3. P. ALO-EMILE 4. C. VUI 5. T. MCFARLAND 6. T. SEU 7. F. LEE 8. J. TAUFUA 9. J. TAUMATEINE 10. C. LEALI’IFANO 11. B. LAM 12. D. LEUILA 13. T. MANU 14. E. FIDOW 15. D. PAIA’AUA

16. S. MALOLO 17. J. LAY 18. M. ALAALATOA 19. S. LUATUA 20. A. MOTUGA 21. M. MATAVAO 22. N. FOMA’I 23. D. TOALA

Japon / Samoa en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur M6 dès 20h50. Streaming et live sur 6play.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Japon / Samoa, un match de rugby évènement à suivre à 21h sur M6.