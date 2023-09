Un si grand soleil du 29 septembre : Sylvain disparait (résumé et vidéo épisode 1247 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 29 septembre, spoiler résumé de l’épisode 1247 en avance – Alors que votre série est déprogrammée ce soir, vous êtes curieux d’en savoir plus sur ce qui va se passer demain dans « Un si grand soleil », c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 29 septembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Au réveil, Julie est inquiète. Alex pense qu’elle n’a pas à s’inquiéter du moment qu’elle a tout dit et Yann est un bon flic. Pendant ce temps là, Sylvain détruit et jette quelque chose… Julie essaie de le joindre, il ne la rejoint pas comme convenu et ne répond pas au téléphone. Elle apprend qu’il a quitté l’hôtel et a réglé sa note la veille au soir. Le directeur présente ses excuses à Julie pour avoir dit aux policiers que c’était son badge qui est entré dans la chambre de Lejeune.

Léonore et Enric ont passé la nuit ensemble. Léonore doit se presser, elle a rendez-vous avec Elisabeth. Elle pète un bouton de sa chemise et n’a pas le temps de repasser chez elle… Arrivée chez L Cosmétiques, elle retrouve Carine qui lui prête un vêtement. Elle la remercie et file à son rendez-vous.



A l’hôtel, la femme de ménage explique à Yann avoir vu Julie dans les couloirs vers minuit. Le directeur affirme à Julie que c’est une bonne employée et qu’elle est fiable.

Bertier informe Enric que la société ne pourra pas réparer le chariot élévateur avant plusieurs jours. Carine se propose de la réparer, elle a un BEP en électronique. Bertier refuse, ils ont un contrat de maintenance. Mais Elisabeth donne son feu vert à Carine ! Carine se met au travail, Enric la regarde il est épaté.

Alex interroge Yann sur l’enquête et lui reproche d’avoir mis la pression à Julie. Yann ne peut rien lui dire. Alex insiste et l’insulte avant de finalement s’excuser. Yann parle ensuite à Becker de l’enquête. Il lui dit que sa principale suspecte est Julie, la compagne d’Alex. Becker lui dit de la convoquer et de l’interroger.

Marc appelle Léonore pour lui dire que Louis a adoré son atelier théâtre. Il essaie d’en savoir plus sur son rendez-vous de la veille… Elle ne lui dit rien mais une fois raccroché, Marc dit à son rédac chef que son ex a retrouvé un mec. Il note que ça n’a pas l’air de lui faire plaisir et lui demande s’il est jaloux. Il dit que non…

Julie est avec Jade, elle pense que c’est Sylvain qui a volé les montres et qu’il a pris la fuite. Elle reçoit un appel de Yann qui veut la revoir. Julie croise Alex au commissariat avant que Yann l’emmène en salle d’interrogatoire. Alex ne comprend pas…

Enric cuisine et envoie un selfie à Léonore. Gary débarque et propose de pendre sa crémaillère. Enric lui confie que c’est fait avec Léonore !

Julie est interrogée par Yann, qui insiste pour qu’elle lui dise la vérité… Julie finit par avouer qu’elle a une relation avec un client de l’hôtel ! Elle le supplie de ne rien dire à Alex… Yann veut le nom de son amant, elle lui donne.

VIDÉO Un si grand soleil du 29 septembre extrait, Julie s’inquiète

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.