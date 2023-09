Demain nous appartient spoiler : Chloé s'effondre en apprenant que... (vidéo épisode du 7 septembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Semaine catastrophe en vue à Sète dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Un terrible accident va se dérouler à Sète au lycée et faire plusieurs victimes graves !

Et dans quelques jours, Chloé s’effondre devant Alex. Un nouvel éboulement a eu lieu dans le lycée et Marianne est à l’intérieur, introuvable !











Au lycée Agnès Varda, élèves et professeurs sont une nouvelle fois touchés par un effondrement. Les Curtis sont sans nouvelles de leur fils, Dorian ! Ils paniquent… Et Alex rejoint Chloé, qui lui apprend que sa mère était au lycée au moment du drame. Elle est toujours à l’intérieur, les secours ne l’ont pas retrouvée !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1509 du7 septembre 2023 : triste et panique au lycée

