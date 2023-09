Un si grand soleil du 5 septembre : Hugo a un plan avec Sabine (résumé et vidéo épisode 1232 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 5 septembre, spoiler résumé de l'épisode 1232 en avance – Que va-t-il se passer mardi dans le prochain épisode inédit de la série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d'en savoir plus, c'est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du mardi 5 septembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Tom est avec Stan, il lui explique que Yanis veut qu’il vole un voilier à Virgile pour rembourser sa dette. Stan lui dit que c’est très bien ! Tom lui demande de lui prêter de l’argent, il refuse.

Achille s’en va sans prendre de petit déjeuner. Cécile le rattrape, elle lui explique qu’elle est responsable de lui et qu’elle veut le protéger. Et c’est sa responsabilité de juge d’aider la justice à arrêter les dealers. Achille lui demande s’ils le croient quand il dit qu’il ne sait pas qui c’est. Cécile lui assure que oui et Christophe les rejoint, il lui dit de retenir qu’ils seront toujours à l’écoute.



Sabine est avec Eve, elle s’en veut d’avoir douter de Dimitri comme ça. Eve lui rappelle qu’il a quand même trainé pour payer le notaire. Sabine lui dit que maintenant il veut en faire une bastide de luxe, on dirait qu’il a gagné au loto… Sabine le trouve trop mignon.

Hugo dit à Yann qu’il va intervenir au lycée Flaubert. Yann lui dit de ne rien espérer avec Sabine. Eve appelle ensuite Dimitri, elle lui demande comment il a fait. Il répond juste avoir eu une opportunité… Eve lui dit qu’il risque de perdre Sabine, Dimitri dit qu’il gère. Mais au commissariat, Becker donne à Alex une commission rogatoire pour perquisitionner chez Mallard.

Au lycée, Hugo retrouve Sabine. Il lui dit être venu faire de la prévention pour les drogues, Sabine lui offre un café. Hugo lui confie suivre une formation en criminologie. Il dit être en galère sur les statistiques et lui demande de lui donner quelques cours. Sabine va voir en fonction de son emploi du temps. Hugo est ensuite face aux élèves.

Achille propose de revendre son vélo et lui donner de l’argent, il vaut plus de 1000 euros. Il fera croire à ses parents qu’il a été volé. Tom hésite…

Hugo retrouve Yann au commissariat, qui pense qu’il s’est pris une veste avec la fille de Becker. Mais Hugo sous-entend avoir un rancard avec Sabine. Il finit par lui avouer qu’il lui a demandé de lui donner des cours de stats pour sa formation. Yann pense qu’il prendra de toute façon un rateau.

Tom quitte le bateau de Virgile, il a fait ses bagages. Sa mère va rentrer. Virgile lui dit qu’il revient quand il veut et qu’en cas de problème, il est là. Il remarque que Tom n’a pas l’air bien, il lui dit qu’il a envie de travailler. Mais Virgile s’en va trois jours. Il regardera s’il peut le faire bosser le week-end suivant.

Manu annonce à Becker qu’un lycéen a acheté de la buddah blue dans un parc près du lycée. La description est à l’opposée de celle d’Achille, avec une capuche, le visage dissimulé, et les yeux marrons.

Mallard est au commissariat avec Levars face à Alex. Il lui parle du témoignage de l’un de ses employés, Mallard exige de parler au commissaire Becker. Alex lui dit qu’il va passer la nuit en garde à vue, Becker n’est pas là.

Manu a Eve au téléphone, il lui parle de l’enterrement de vie de garçon de Virgile le lendemain. Chez Becker, on fait un barbecue avec Sabine et Dimitri. Janet est ravie pour eux pour la promesse de vente. Dimitri se retrouve seul avec Becker, il fait son mea-culpa et dit être sincère avec Sabine. Becker veut juste qu’elle soit heureuse.

Nathalie rentre chez elle, elle veut aller faire des courses mais n’a déjà plus d’argent. Tom s’énerve et lui donne 10 euros, il n’a plus rien. Il s’emporte et s’en va. Tom rappelle Yanis, il lui dit que c’est possible pour le bateau mais uniquement demain ! Il accepte.

