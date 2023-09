Ici tout commence du 14 septembre : Leroy joue-t-il double jeu ? (résumé + vidéo épisode 752 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 14 septembre, résumé et vidéo extrait épisode 752 – Leroy va discuter avec Constance ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et il semblerait que le chef avance ses pions… Il propose à Constance qu’elle éloigne Emmanuel de l’institut et qu’il le remplace !

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Publicité





Ici tout commence du 14 septembre 2023 – résumé de l’épisode 752

Leroy aurait-il le secret espoir de prendre la place de son ami Emmanuel Teyssier ? Il prend un café avec Constance et en profite pour lui parler d’Emmanuel… Leroy affirme qu’il ne le reconnait plus et propose à Constance qu’elle l’éloigne de l’institut ! Il lui dit qu’il serait prêt à assurer les cours de pâtisserie à sa place…

De son côté, Anaïs commence à douter de Marc Leroy. Elle pense que c’est lui qui est derrière la photo truquée !

Au Double A, Deva prend le temps de parler avec Bérénice. Avant de partir, Lisandro l’a briefée sur son cas. Et l’impertinente Carla sème le trouble. De son côté, Malik pense avoir démasqué Ophélie.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : le secret de Teyssier dévoilé à tous ! (vidéo épisode du 18 septembre)

Ici tout commence du 14 septembre 2023 – vidéo premières minutes



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1