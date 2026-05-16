Ici Tout Commence spoilers : Andréa balance Bianca, Hector fait un choix, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 18 au 22 mai 2026)

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Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 18 au 22 mai 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











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On peut vous dire que la semaine à venir va être marquée par les révélations d’Andréa sur les activités de Bianca. Après que celle-ci ait tout dit à Hector, Andréa balance la vérité à tous et Bianca se retrouve harcelée par les autres élèves… Elle peut toutefois compter sur le soutien sans faille de Loup.

De son côté, Hector fait un choix lourd de conséquences : il renonce au poste à New-York et reste à l’institut. Anouk demande à Clotilde d’arbitrer la finale de leur duel tandis qu’Hector offre une porte de sortie à sa mère.

Pendant ce temps là, un nouveau professeur débarque à l’institut. Et entre Carla et Noé, une belle amitié est entrain de naitre.



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Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 18 au 22 mai 2026

Lundi 18 mai 2026 (épisode 1438) : Bianca voit son cauchemar se réaliser ! De son côté, Fleur lance un nouveau projet. Les élèves de l’Institut sont en guerre contre l’École Castelmont.

Mardi 19 mai 2026 (épisode 1439) : En compétition, Hector fait un choix de morale. Coline déchante face au frère de César. Castelmont menace l’Institut.

Mercredi 20 mai 2026 (épisode 1440) : Bianca tente sa chance ! Fleur fait preuve de résilience avec Lionel. César se rebelle enfin.

Jeudi 21 mai 2026 (épisode 1441) : Hector perd ses mots. Lionel vise un nouveau poste prestigieux. De son côté, Carla incite Noé à se méfier.

Vendredi 22 mai 2026 (épisode 1442) : Hector offre à Andréa un nouveau départ. Un nouveau professeur arrive à l’Institut. Carla et Noé tissent une amitié sincère.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 18 au 22 mai 2026

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

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