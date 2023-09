Ici tout commence du 25 septembre : Ambre démasquée (résumé + vidéo épisode 759 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 25 septembre, résumé et vidéo extrait épisode 759 – Malik a enfin démasqué Ambre ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». La jeune femme flippe et se confie à Solal…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 25 septembre 2023 – résumé de l’épisode 759

Ambre flippe, elle parle avec Solal qui lui explique que Malik est convaincu d’avoir démasqué Ophélie. Ambre sait qu’elle a gaffé en parlant du Vercors, elle pense que Malik l’a bien démasquée et s’inquiète… Solal pense que c’est mieux comme ça mais Ambre ne fait pas confiance à Malik… Malik va-t-il la confronter pour avoir des explications ?

De son côté, Emmanuel savoure un petit déjeuner avec Constance, qui en profite pour le taquiner.

A l’institut, la coupe de France de cuisine est lancée ! Et un retour inattendu met à mal les plans d’Olivia. Après les retrouvailles, le travail rappelle Teyssier à l’ordre.

Ici tout commence du 25 septembre 2023 – vidéo premières minutes



