Les Cinquante du 5 septembre : premières éliminations (résumé + replay épisode 2)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 2 du mardi 5 septembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 2 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. Le Lion accueille les candidats et il annonce qu’il y aura des éliminés tous les jours !





Les candidats doivent se mettre en tenus de sports et se réunir autour de la piscine. Certains parlent encore d’alliances mais beaucoup pensent que c’est trop tôt. Ils doivent ensuite se rendre dans l’arène. Le Lion leur explique qu’ils doivent passer d’une zone à une autre dans les temps et en évitant des balles de tennis. Un candidat touché est immédiatement éliminé ! Et le jeu s’arrêtera quand il y aura au moins 13 éliminés !







Publicité





Thomas est le premier touché par une balle, tout comme Cécile, ils sont les premiers éliminés ! Deuxième épreuve, Coralie, Karim, Fabrice, Alex, Anissa, Gary, et Ludivine sont éliminés. Troisième épreuve, Cindy et Louana sont éliminées ! Le jeu reprend, aucun joueur n’est touché. Ça continue, Jennyfer et Cassandra sont éliminées.

Le Lion annonce aux éliminés que leur sort est entre les mains des joueurs victorieux. Les Chiens ramènent les éliminés au château. Pendant ce temps là, les Lapins emmènent les victorieux dans la salle de réception pour la première cérémonie. Ils vont devoir faire des choix !



Publicité





Les éliminés stressent. Et dans le prochain épisode, les candidats victorieux vont pouvoir sauver 7 joueurs parmi les 13 éliminés !

Les Cinquante, le replay du 5 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 2 ce mardi 5 septembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 6 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 3.