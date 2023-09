Un si grand soleil du 6 septembre : Dimitri en prison (résumé et vidéo épisode 1233 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 6 septembre, spoiler résumé de l’épisode 1233 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain soir dans le prochain épisode inédit de la série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 6 septembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Manu emmène Virgile pour son enterrement de vie de garçon. Il découvre qu’il va devoir faire de l’escalade ! Virgile n’est pas emballé, il n’en a pas fait depuis longtemps. Manu annonce qu’il lui a préparé un petit programme évolutif, ils ont une heure de marche jusqu’à la première paroie.

Achille retrouve Tom, qui ne veut plus qu’il revende son vélo. Il dit avoir trouvé une solution mais il ne peut pas lui dire. Achille s’inquiète et Tom lui demande de le découvrir, il doit sécher les cours.



Alex informe Becker que Mallard ne veut parler qu’à lui. Becker ne comprend pas et s’agace. Becker rejoint Mallard en salle d’interrogatoire, il lui demande ce qu’il fait là alors qu’il a tout fait comme prévu. Il lui parle de son arrangement, il a payé 20.000 euros en échange d’un non lieu. Il lui parle de son gendre, Dimitri !

Becker appelle Dimitri, il demande à le voir tout de suite. Dimitri dit qu’il se débrouille, il arrive. Dimitri rejoint Becker au commissariat. Il lui parle de Mallard. Il avoue directement et dit avoir fait ça pour Sabine, qui rêvait de cette maison alors qu’il n’avait pas l’argent. Becker lui parle de la gravité de la situation, il demande à Alex de l’emmener. Becker appelle le procureur pour l’informer, Dimitri va être mis en examen pour extorsion.

Au lycée, Achille propose à Noura de se voir ce week-end. Mais elle lui dit directement qu’elle l’aime bien en tant que pote mais elle veut rien de plus.

Manu et Virgile font de l’escalade, Virgile n’en peut plus. Pendant ce temps là, Virgile donne le bateau à Yanis. Il lui dit de ne poser aucune question et lui dit de dégager. Plus tard, Tom est avec Stan. Il stresse. Et l’escalade, Virgile s’est blessé au poignet. Il va devoir aller à l’hôpital.

Becker reçoit Sabine chez lui, il lui dit qu’il doit lui parler de Dimitri. Il lui explique tout. Dimitri est en garde à vue, Sabine est sous le choc. Dimitri va être mis en examen et risque la prison. Plus tard, Janet est sous le choc de ce qu’a fait Dimitri. Becker aurait pu être accusé de corruption, Janet remarque qu’i n’a pas l’air surpris. Becker affirme qu’il l’avait cerné, il est lâche et opportuniste. Janet comprend qu’il sait autre chose mais il ne veut rien dire.

VIDÉO Un si grand soleil du 6 septembre extrait,

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.