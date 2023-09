Plus belle la vie : le tournage a débuté à Marseille (PHOTO)

Publicité





C’est une grande et belle nouvelle pour les fans de la série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, après plus d’un an d’arrêt, la série va renaitre de ses cendres sur TF1 et c’est aujourd’hui que le tournage a débuté à Marseille !





Si le tournage des épisodes inédits doit officiellement reprendre le mois prochain aux studios de la Belle de Mai, c’est bien ce mardi que les toutes premières images du PBLV nouvelle génération ont été tournées.







Publicité





Jérôme Bertin, alias Patrick Nebout dans « Plus belle la vie », a publié un cliché avec des caméramans pour annoncer la reprise du tournage sur son compte du réseau social Instagram. Les premières prises ont été faites dans le quartier du Panier, emblématique de la série depuis son lancement en 2004.

PHOTO Plus belle la vie : la reprise des tournages







Publicité





Rappelons que du côté des acteurs emblématiques que vous retrouverez pour ce PBLV nouvelle génération sur TF1, il y aura : Léa François (Barbara Evenot), Sylvie Flepp (Mirta Torrès), Stéphane Hénon (Jean-Paul Boher), Cécilia Hornus (Blanche Marci), Laurent Kérusoré (Thomas Marci), Jérôme Bertin (Patrick Nebout), Lola Marois (Ariane), Tim Rousseau (Kilian), Elodie Varlet (Estelle), Théo Bertrand (Kévin), Joakim Latzko (Gabriel), ou encore Anne Décis (Luna).



Publicité