The Voice 2024 : Mika de retour en tant que coach !

The Voice, les coachs de la saison 13 dévoilés – The Voice sera de retour en 2024 et il va encore y avoir du changement du côté des coachs ! En effet, pour cette nouvelle saison de The Voice, Mika va faire son grand retour dans le fauteuil de coach.





Le chanteur remplace Amel Bent, qui vient d’annoncer une longue pause pour se concentrer sur son prochain album.







Mika retrouvera donc son fauteuil aux côtés de Zazie, Vianney et Bigflo et Oli, qui restent. Plus que jamais pour cette nouvelle saison, la compétition s’annonce sportive !

Mika, Zazie, Vianney et Bigflo & Oli coachs de la saison 2024

Mika va retrouver à ses côtés une autre coach emblématique, son amie ZAZIE. Cette auteure-compositrice-interprète, une des plus belles plumes de la chanson française a remporté la dernière saison avec le sacre de son talent Aurélien Vivos (après avoir déjà gagné avec Lilian Renaud et Maëlle). Sa générosité, sa créativité et son expérience en font une coach redoutable, avec déjà trois trophées de « The Voice » à son actif.



Nous fait également l’honneur d’être à nouveau présent, VIANNEY, l’un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus talentueux de la nouvelle génération. Vianney qui enchaîne les succès, les tubes, les tournées, les collaborations et albums avec singularité et naturel revient pour sa quatrième saison dans le fauteuil rouge. Un coach exigeant, mais toujours très humain et à l’écoute de ses talents.

Et enfin, « The Voice » est très fière d’accueillir pour la seconde fois consécutive le duo BIG FLO ET OLI. Les deux frères et rappeurs toulousains, idoles de la nouvelle génération, qui ont réussi à toucher le cœur des Français et se sont imposés comme des figures incontournables du rap en France. Installés dans leur double fauteuil, ils ont démontré la saison passée qu’ils étaient des coachs incroyables, très joueurs, très impliqués. Avec leur bonne humeur contagieuse, Big Flo et Oli apportent un vent de folie sur le plateau.

Bigflo et Oli, Mika, Vianney et Zazie, voici une nouvelle équipe de coachs qui va nous faire vibrer en 2024 sur le plateau de The Voice.