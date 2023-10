C à vous du 11 octobre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 11 octobre 2023, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 11 octobre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Guerre Israël-Hamas, risque d’importation du conflit en France, … Le regard de Caroline Fourest, journaliste, essayiste et directrice éditoriale du magazine Franc-Tireur

🔵 📌 Israël : comment sauver les otages retenus par le Hamas ? On en parle avec Yonathan Arfi, président du CRIF



Publicité





🔵 🎵 Dans le live : Pascal Obispo présente son nouvel album “Le beau qui pleut”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Olivier Valade, chef du restaurant “La Chapelle” du Château Saint-Jean à Montluçon (Allier)

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Philippe Geluck pour la BD “Le Chat et les 40 bougies”, paru aujourd’hui; et Karine Lacombe, infectiologue, pour le livre “Les femmes sauveront l’hôpital”, publié aujourd’hui

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 11 octobre 2023 à 19h sur France 5.