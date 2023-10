Un si grand soleil spoiler : gros revers pour Manu, Akim et Bernier ! (VIDÉO épisode du 17 octobre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler – L’enquête sur le trafic de buddah blue se poursuit dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». Mais avec les déclarations de Bernier à la presse, tout pourrait bien finir sur un échec cuisant…

En effet, les trafiquants se méfient et quand Manu va enfin remonter à l’homme qui dirige tout le trafic de buddah blue, ils vont subir un énorme revers !











Manu et Akim attendent le procureur Bernier pour procéder à la perquisition du hangar du trafic de buddah blue. Bernier arrive avec une journaliste, ça met Akim en colère… Manu s’en fiche et ils entrent dans le hangar. Mauvaise surprise : il a été vidé ! Et comble de la honte pour Bernier alors que la journaliste prend des photos, la police découvre un carton remplie de statuettes de Boudah bleues !

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1258 du 17 octobre 2023 : la grosse honte de Bertier



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

