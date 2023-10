C à vous du 19 octobre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 19 octobre 2023, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme tous les jours sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 19 octobre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Conflit Israël-Hamas, guerre en Ukraine… L’analyse de Sylvie Kauffmann, éditorialiste géopolitique au journal Le Monde, qui publie le livre “Les aveuglés. Comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie”

🔵 📌 Karim Benzema, accusé par Gérald Darmanin d’être lié aux Frères Musulmans, va porter plainte contre le ministre : son avocat, maître Hugues Vigier, est sur le plateau de C à vous



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Mathieu Avanzi pour son livre “Comme on dit chez nous”, parution aujourd’hui aux éditions Le Robert

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Romain Dassié, chef du restaurant “Mumi” à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Grand Corps Malade pour son album “Reflets”, sortie demain; et Alain Weill, propriétaire du magazine L’Express, pour les 70 ans de l’hebdomadaire

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 19 octobre 2023 à 19h sur France 5.