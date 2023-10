C dans l’air du 11 octobre 2023 : invités et sommaire

Publicité





C dans l’air du 11 octobre 2023 : le sommaire

L’attaque du Hamas sur le territoire israélien samedi et la riposte aérienne d’Israël sur Gaza a sidéré le monde. Elle a fait près de 1800 morts de part et d’autre, selon les bilans officiels. Plus de 1000 Israéliens ont été tués et 2616 blessés, selon les autorités israéliennes, et côté palestinien, 900 personnes ont été tuées et 4500 blessées.

Depuis cette attaque, le renseignement français est sur le qui-vive. Vincent Nouzille est journaliste d’investigation indépendant et réalisateur. Aujourd’hui sort son nouveau livre “Le côté obscur de la force – Enquête sur les dérives du ministère de l’Intérieur et de sa police” aux éditions Flammarion. Pendant 2 ans, il a enquêté, a eu accès à des documents confidentiels et a recueilli plus de 200 témoignages. A travers son enquête, il a pu observer un durcissement de la surveillance depuis le mouvement des gilets jaunes.

Alors que l’essentiel de ses sources viennent de l’intérieur, Vincent Nouzille, journaliste d’investigation indépendant, réalisateur et auteur de “Le côté obscur de la force – Enquête sur les dérives du ministère de l’Intérieur et de sa police” aux éditions Flammarion reviendra sur les les renseignements français qui alertent sur le risque “d’actes violents isolés » contre les communautés juive et musulmane depuis l’attaque du Hamas sur le territoire israélien, et lèvera le voile sur les dérives du ministère de l’Intérieur.

⬛ Israël : plus loin dans l’horreur

Chaos au Proche-Orient, guerre en Ukraine… L’analyse de Zelensky Depuis l’offensive de samedi conduite en Israël par le Hamas, la guerre entre l’Etat hébreu et l’organisation terroriste islamiste se poursuit. Ce conflit fait chaque jour de nouvelles victimes. En Israël chaque reprise de kibboutz par Tsahal, l’armée nationale, apporte son lot de révélations macabres et d’horreurs.

La libération du kibboutz de Kfar Aza a ainsi mis au jour un véritable carnage. Des familles entières, dont des bébés, ont été tuées chez elles. Le colonel Olivier Rafowicz, porte-parole de l’armée israélienne, a évoqué des faits semblables dans « des dizaines de lieux en Israël ». Dans le kibboutz de Be’eri, au moins 108 personnes ont été tuées. À cette heure, 1 200 morts et plus de 2 700 blessés sont recensés côté israélien.

Dans la bande de Gaza, sous contrôle du Hamas, la riposte brutale décidée par le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou est particulièrement destructrice et meurtrière. Plus de 260 000 personnes, sur les 2,5 millions que compte l’enclave, ont été contraintes de fuir leur domicile. L’enclave est en état de siège et pilonnée par des raids israéliens, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU. 1 055 personnes sont mortes et plus de 5 184 ont été blessées côté palestinien.

Les Occidentaux craignent que le conflit ne s’étende. Le Hezbollah, une autre milice terroriste ennemie d’Israël, soutenu par l’Iran, a déjà bombardé par deux fois le nord du pays.

Pendant que le Proche-Orient s’embrase, la guerre en Ukraine se poursuit. Au 595ème jour du conflit, le président Ukrainien Volodymyr Zelensky était aujourd’hui en déplacement au siège de l’Otan à Bruxelles. Pour sa première visite depuis l’invasion russe de son pays, il a demandé aux Occidentaux de montrer aux Israéliens qu’ils ne sont pas « seuls ». « Ma recommandation aux dirigeants est d’aller en Israël, je pense, pour y soutenir les gens, juste les gens, je ne parle pas d’une quelconque institution, juste soutenir les personnes qui ont subi des attaques terroristes », a-t-il déclaré devant la presse.

La veille, Volodymyr Zelensky a accordé un entretien exceptionnel à Caroline Roux. Il a donné son analyse des violents événements en cours dans le monde. Il s’est notamment dit inquiet des conséquences de la « tragédie » en Israël sur la contribution des alliés à son pays alors qu’aux Etats-Unis, le Congrès a récemment bloqué une rallonge budgétaire d’aide à l’Ukraine. Washington représente à lui seul la moitié de l’aide militaire fournie à l’Ukraine.

Alors que sur le terrain, les civils sont confrontés à l’horreur, les réseaux sociaux sont aussi accusés de diffuser des fausses nouvelles à grande échelle. Un peu moins d’un an après le rachat de Twitter, rebaptisé X, par le milliardaire Elon Musk, les règles mises en place sur la plateforme semblent avoir facilité les contenus ultra violents et mensongers. Hier, la Commission européenne a donc menacé la plateforme de sanctions et sommé son propriétaire de rendre des comptes sur la circulation de faux contenus liés au conflit, dans un délai de 24 heures. Elon Musk est également en impliqué dans le conflit ukrainien via sa société de satellites Starlink, indispensable pour l’Ukraine. « Sans Starlink, nous aurions perdu la guerre », avait déclaré un commandant militaire ukrainien en juillet 2022. Sur le front, ce système satellitaire est en effet un outil-clé pour les troupes de Kiev.

Pour remporter le conflit, le président Ukrainien a également évoqué à Caroline Roux le poids des opinions publiques. Il souhaite que les populations des pays alliées de l’Ukraine n’oublient pas cet affrontement, même si elles sont loin des sifflements des balles.

« Si l’attention internationale se détourne de l’Ukraine, d’une manière ou d’une autre cela aura des conséquences. La Russie a besoin d’une pause dans la guerre en Ukraine pour mieux se préparer à une nouvelle invasion de grande ampleur et pour une attaque des voisins de l’Ukraine », a-t-il déclaré.

Il estime que la Russie va tirer profit du conflit actuellement en cours au Proche Orient et même que le pays peut avoir été impliqué à l’attaque du Hamas.

Jusqu’où le conflit en Israël peut-il destabiliser le Proche-Orient ? Quel rôle joue Elon Musk dans les conflits en cours ? L’Occident peut-il lâcher l’Ukraine ?



