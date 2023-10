Publicité





La Grande Librairie du 11 octobre 2023, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Cette semaine dans La Grande Librairie, Augustin Trapenard reçoit Michel Desmurget, Amin Maalouf, Lilia Hassaine, Tania de Montaigne et Dimitri Kantcheloff.





Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 11 octobre 2023 : invités et sommaire

Les mots, les livres et la lecture sont-ils en danger ? Écrans, censures, réécritures… Quelles perspectives pour demain ? Cette semaine, La Grande Librairie s’interroge sur tout ce qui inquiète la littérature et imagine quelques lignes de résistance.

📗 Lisons-nous moins qu’avant ? Comment transmettre le goût de la lecture à nos enfants ? Face à l’hégémonie des écrans, le chercheur en neurosciences Michel Desmurget rappelle dans « Faites-les lire ! Pour en finir avec le crétin digital » (Seuil) l’importance de la lecture pour l’éducation des plus jeunes. Apprentissage du langage, créativité, empathie : la lecture est bien un outil essentiel à notre développement et notre humanité.

📕 Si Amin Maalouf analyse dans « Le Labyrinthe des égarés » (Grasset) les conflits qui opposent l’Occident à d’autres grandes nations, l’auteur de « Léon l’Africain » ou du « Rocher de Tanios » vient aussi d’être élu Secrétaire perpétuel de l’Académie Française et nous éclairera sur le sort de notre langue et de nos récits.

📘 Quelle place accorder à notre intériorité, à l’heure du règne de la « transparence » ? Avec « Panorama » (Gallimard), Lilia Hassaine imagine la possibilité du pire… et des façons de s’en sortir. En explorant nos angoisses contemporaines, ce troisième roman permet aussi d’interroger notre rapport à la littérature : comment lira-t-on demain ? Que restera-t-il de nos écrits, de nos poèmes, de nos bibliothèques ?

📙 Avertissement aux lecteurs sensibles ! Tania de Montaigne livre dans « Sensibilités » (Grasset) une satire grinçante du monde de l’édition, de la marchandisation de nos sociétés et de nos points sensibles. Quand chaque mot a son importance, sa gravité, son pouvoir d’offenser, comment ne pas succomber à la tentation du silence… et de l’oubli ? Un roman curieusement actuel !

📖 Enfin, une nouvelle découverte dans La Grande Librairie ! Le deuxième roman de Dimitri Kantcheloff, « Vie et mort de Vernon Sullivan » (Finitude), nous offre un portrait tourmenté de l’auteur de J’irai cracher sur vos tombes. Traversant les déceptions, les danses, les scandales, le roman nous plonge avec délice dans le Paris d’après-guerre, les mécanismes de la censure et le génie d’un certain Boris Vian.



VIDÉO La Grande Librairie du 11 octobre 2023 : la bande-annonce

