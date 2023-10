Demain nous appartient spoiler : les ados ont disparu ! (vidéo épisode du 2 novembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que la soirée d’Halloween a mal tourné à Sète dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, les ados ont tous disparu et leurs parents sont plus inquiets que jamais !…











Au commissariat, Etienne, Bénédicte, Audrey, et Raphaëlle sont venus signaler les disparitions de leurs enfants. Le père de Corentin est avec eux… Nordine les reçoit, les ados ne sont jamais rentrés de leur fête d’Halloween et personne ne sait où elle devait avoir lieu !

Pendant ce temps là, Lizzie, Nathan, Camille, Corentin, Dorian et Luna, sont pris au piège dans un escape game de l’enfer… Arriveront-ils à s’en sortir indemnes ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1548 du 2 novembre 2023 : Halloween a mal tourné, les ados ont disparu

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.