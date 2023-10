Ici tout commence du 3 octobre : Kelly fait un choix... (résumé + vidéo épisode 765 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 3 octobre, résumé et vidéo extrait épisode 765 – Kelly fait un choix ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». En effet, après une insomnie, Kelly se confie à Ambre et elle a choisi entre Malik et Lionel !

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 3 octobre 2023 – résumé de l’épisode 765

Ambre retrouve Kelly, qui a fait une nuit blanche. Elle a fini par faire un choix : elle ne veut pas tout gâcher avec Lionel pour un petit crush pour Malik ! Elle demande à Ambre comment elle vit la situation, Ambre affirme que pour elle avec Malik c’était purement virtuel et elle s’en fout…

Pendant ce temps là, David chambre Ethan, Maya et Léonard. Il les trouve aimantés et pense qu’ils sont pas loin du trouple. Les trois amis préfèrent en rire !

Et de son côté, Carla risque gros pour se venger.

Ici tout commence du 3 octobre 2023 – vidéo premières minutes



Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.