Mort de Marwan Berreni : les hommages des acteurs de Plus belle la vie

Alors que Marwan Berreni a été retrouvé mort pendu jeudi dans une ferme abandonnée dans le Rhône, plusieurs acteurs de « Plus belle la vie » lui ont rendu de beaux hommages sur les réseaux sociaux.





Parmi eux, David Baiot, qui incarnait Djawad dans la série quotidienne. Il était ami avec Marwan depuis des années et lui a rendu un magnifique hommage sur Instagram.







« Marwanou. Tu es le premier que j’ai rencontré quelques semaines avant que l’on se retrouve sur les plateaux de la Belle de Mai, le hasard à fait que nous nous sommes retrouvés sur un court métrage et dès cet instant j’ai su que tu serais mon ami…. On a apprit, grandit ensemble , partagé tant de moments que je chéris précieusement, même nos disputes et nos désaccords on contribués à faire de moi quelqu’un de meilleur. » a écrit David Baïot. « Sans toi je ne serais pas celui que je suis aujourd’hui. J’ai si mal de savoir que tu ne seras plus là. Mais je garde en moi à jamais ton sourire,ta bienveillance,ton écoute, tes mots, ton amour des autres, ta fragilité, ta douceur , ton bonhomie , ton élégance , ta joie de vivre … Je te promets que Tu rayonneras à jamais à travers nous et dans nos cœurs »

Elodie Varlet, alias Estelle dans PBLV, a elle aussi rendu un vibrant hommage à Marwan.

« Marwanouuuuuu. C’est si difficile. Tu es celui au sourire inoubliable et à la beauté indécente. Tu es celui qui savait apporter la joie et la fête à n’importe quel instant, même quand on le voulait pas, tu réussissais toujours à nous convaincre ! » a-t-elle écrit. « Nos derniers instants partagés étaient si joyeux … comme toujours et c’est cela qui l’emporte dans ma mémoire. Merci pour ta générosité, tes mots bienveillants, ta sensibilité, nos fous rires … Merci de nous avoir tant aimés … tu étais si fier de notre famille. »

Son ex Myra Tyliann, alias Alison, a elle aussi pour Marwan : « Merci pour tout ce que l’on s’est offert, et tout ce que je garderai de ces années partagées à tes côtés. Une étoile parmi les étoiles. Merci pour ton feu, ton intransigeance à vivre la vie sans concessions, ton humour. Tu avais compris qu’être tendre c’est être fort. Merci Marwan.Merci pour tout ce que l’on s’est offert, et tout ce que je garderai de ces années partagées à tes côtés. Une étoile parmi les étoiles. Merci pour ton feu, ton intransigeance à vivre la vie sans concessions, ton humour. Tu avais compris qu’être tendre c’est être fort. Merci Marwan. »

Beaucoup d’autres acteurs ont publié un carré noir, comme Léa François (Barbara).

Un corps retrouvé pendu avec les papiers de l’acteur

« Un corps pendu a été découvert jeudi dans une ferme abandonnée de Corcelles-en-Beaujolais, dans le Rhône, avec une sacoche contenant des documents d’identité de l’acteur Marwan Berreni, porté disparu depuis 2 mois« , a annoncé la procureure de Villefranche-sur-Saône à l’AFP.

« Une autopsie a été ordonnée. Des prélèvements ADN doivent être réalisés aux fins de comparaison pour permettre l’identification du corps. Suivant la nature des prélèvements qui seront réalisés, les résultats des analyses sont attendus dans un délai variant entre 3 et 15 jours » a précisé le parquet dans un communiqué.

Si le corps était dans un état de décomposition avancée et qu’il n’est officiellement pas encore identifié, il y a peu de doute et le père de Marwan Berreni s’est exprimé auprès de Libération ce vendredi.

« La porte de l’espoir s’est refermée« , a déclaré Mourad Berreni, ajoutant être « en colère d’avoir été laissé dans un silence total par la police et la justice« .

Marwan Berreni incarnait Abdel Fedala dans la série « Plus belle la vie » depuis 2009. II avait joué dans plusieurs téléfilms et s’apprêtait à reprendre le tournage de la série quotidienne, qui sera de retour en début d’année 2024 sur TF1.