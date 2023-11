C à vous du 21 novembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 21 novembre 2023, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 21 novembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 ChatGPT, chaos chez OpenAI… L’intelligence artificielle est-elle politique ? On en parle avec Asma Mhalla, spécialiste des enjeux géopolitiques du numérique et Thierry Pech, directeur général du think tank Terra Nova

🔵 📌 Enki Bilal alerte sur “l’effondrement de l’Occident”



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Caroline Vigneaux pour son spectacle “In Vigneaux Veritas” qu’elle jouera à partir du 11 janvier au Théâtre Édouard VII à Paris

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Benjamin Torrezan, chef du restaurant “Le Xaya”, à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques)

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : David Hallyday pour le livre “Meilleur album” qui sort jeudi; et Maud Fontenoy pour l’émission “Les super-pouvoirs de l’océan” diffusée le 28 novembre à 21h10 sur France 2

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 21 novembre 2023 à 19h sur France 5.