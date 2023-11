C à vous du 24 novembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 24 novembre 2023, invités et sommaire – Ce vendredi soir et pour bien finir la semaine sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 24 novembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 « Rendez-le nous ! » : l’appel déchirant des parents du petit Emile, le jour de ses 3 ans. On en parle avec Dominique Rizet, présentateur de “Faites entrer l’accusé”, les dimanches à 21h10 sur RMC Story

🔵 📌 Proche-Orient, Ukraine, Chine… : Bruno Tertrais, spécialiste en géopolitique, directeur adjoint de FRS, auteur du livre “La guerre des mondes. Le retour de la géopolitique et le choc des empires” est l’invité de C à vous



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Laurent Baffie pour son livre “L’almanach de Laurent Baffie, culture & humour”, paru chez Editions Kero et son spectacle “Laurent Baffie se pose des questions”, actuellement au Théâtre de la Madeleine

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Alexis Quaretti, directeur des programmes et du développement culinaire chez Oceania Cruises

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Hervé Gattegno pour son livre “Un cadavre sur la route de l’Élysée”; et Karine Le Marchand pour le documentaire “Familles de paysans, 100 ans d’histoire”, diffusé sur M6 le lundi 27 novembre à 21H10

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 24 novembre 2023 à 19h sur France 5.