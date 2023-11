C à vous du 30 novembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 30 novembre 2023, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Jérôme Cahuzac, ancien député et ancien ministre délégué au Budget, fait son retour en politique 10 ans après sa chute : il est l’invité de C à vous

🔵 📌 Le cri d’alerte de Sandrine Bonnaire qui dénonce les « maltraitances » subies par sa mère, décédée dans l’Ehpad où elle résidait



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Melio Oriundo, chef exécutif du restaurant “Manko” à Paris

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Lola Dewaere et Sara Mortensen pour la fiction “Astrid et Raphaëlle”, diffusée les vendredis à 21h10 sur France 2 depuis le 10 novembre

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Nikos Aliagas pour l’émission “Star Academy; et Josh O’Connor pour le film « La Chimère », réalisé par Alice Rohrwacher, en salle le 6 décembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 30 novembre 2023 à 19h sur France 5.