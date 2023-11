C dans l’air du 2 novembre 2023 : invités et sommaire

Publicité





C dans l'air du 2 novembre 2023





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5







C dans l’air du 2 novembre 2023 : le sommaire

⚫ Elie Korchia, président du Consistoire central israélite de France et avocat au Barreau de Paris, sera l’invité ce soir d’Axel de Tarlé dans #cdanslair

Depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, 857 actes antisémites ont été recensés dans l’Hexagone selon le ministre de l’Intérieur. C’est le double du nombre d’incidents comptabilisés pour l’ensemble de l’année 2022. Plus de 400 personnes ont d’ailleurs été interpellées en France pour des « actes antisémites » depuis le 7 octobre dernier. Au total, 10.000 policiers, gendarmes et militaires de Sentinelle sont mobilisés partout en France pour protéger 950 sites.

Les messages de haine sur Internet se multiplient. Selon le garde des sceaux Eric Dupond-Moretti, “sur les plus de 800 actes antisémites recensés en 21 jours, 406 interpellations ont été effectuées et, sur les quelque 5 300 signalements reçus par la plateforme Pharos, 300 ont donné lieu à une judiciarisation”.

En début de semaine, plusieurs étoiles de David (symbole de la religion juive et de l’État d’Israël) ont été taguées sur des bâtiments à Paris. Mardi, le parquet de Paris a indiqué avoir ouvert une enquête. L’enquête, ouverte pour dégradation du bien d’autrui aggravée par la circonstance qu’elle a été commise en raison de l’origine, la race, l’ethnie ou la religion, a été confiée au commissariat de police de l’arrondissement. Élisabeth Borne a dénoncé des “agissements ignobles”. Des tags similaires sont apparus le week-end dernier à Vanves et à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), et à Aubervilliers et Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis).

Elie Korchia est président du Consistoire central israélite de France et avocat au Barreau de Paris. Il reviendra sur la lutte contre l’antisémitisme et sur la nécessité d’une “parole forte” de la part de la société civile.

⬛ Arbres arrachés, électricité coupée… l’après Ciaran

207km/h à la Pointe du Raz (Finistère). C’est la rafale la plus impressionnante enregistrée cette nuit lors du passage de la tempête Ciaran sur le nord-ouest de la France. Des records de vent ont également été battus dans toute la Bretagne, provoquant d’immenses vagues sur le littoral, une de vingt-et-une mètres a notamment été mesurée au large de Brest.

Ces vents ont fait beaucoup de dégâts, arrachant de nombreux arbres et coupant l’électricité à plus d’un million d’habitants. Un homme a également perdu la vie, tué par la chute d’un arbre dans l’Aisne, département pourtant placé en vigilance jaune. Aujourd’hui, vingt-trois départements sont encore en vigilance orange pour vents, crues, pluie-inondations et vagues-submersion. « Il faut continuer de faire attention jusqu’à vingt heures » a préconisé le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

Au vu des dégâts, les assurances vont être sollicitées de toutes parts, mais le risque accru de ce type d’événements climatiques fait craindre des changements dans les contrats d’assurances. Dans certains campings, on constate qu’il est de plus en plus difficile de se faire assurer au vu des risques climatiques.

Pendant ce temps, le dispositif « zéro artificialisation nette », qui vise à préserver les espaces naturels agricoles et forestiers, fait débat au sein des élus locaux. Ceux-ci ont parfois du mal a concilier développement économique de leur territoire avec objectifs écologiques. En Auvergne-Rhône-Alpes, le président de la région, Laurent Wauquiez, a annoncé vouloir s’affranchir de ce dispositif qu’il juge « ruralicide ».

Alors, quel bilan faire de la tempête Ciaran ? Serons-nous bientôt moins bien assurés pour les événements climatiques de ce type ? Comment les élus locaux peuvent-ils allier objectifs écologiques et économiques ?



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce jeudi 2 novembre 2023 à 17h40 sur France 5.