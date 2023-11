Publicité





La Grande Librairie du 29 novembre 2023, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Cette semaine dans La Grande Librairie, Augustin Trapenard reçoit Dany Laferrière, Sophie Fontanel, Guy Savoy, Fabcaro et Posy Simmonds.





La Grande Librairie du 29 novembre 2023 : invités et sommaire

Y a-t-il encore un art de vivre à la française ? Cette semaine, La Grande Librairie fait la part belle aux bons vivants. Dans un monde d’urgence et de plus en plus angoissant, cinq écrivains font le pari du temps, du goût et d’une certaine idée de l’élégance. Tout le reste est littérature !

📕 L’art de vivre est un sujet central de l’œuvre de Dany Laferrière. Dans Un certain art de vivre(Grasset), il nous livre justement, sous forme de maximes et de haïkus, une somme de réflexions éclairantes, savoureuses et fulgurantes sur le sens de l’existence. Au gré de fragments poétiques, il recompose sous nos yeux ce qui ressemble fort à un chemin de vie.



📗 À ses côtés, Sophie Fontanel, spectatrice aussi avisée qu’amusée de notre époque, dont le nouveau roman, Admirable (Seghers) imagine l’histoire de la dernière femme ridée sur Terre. Derrière ce récit aux allures de conte, elle interroge l’obsession de nos sociétés pour la jeunesse éternelle. Et si l’acceptation du temps qui passe était l’une des clés de l’art de vivre ?

📘 Guy Savoy est un chef multi-étoilé dont l’imagination puise volontiers dans son amour de la littérature. Dans sa série de recettes Guy Savoy cuisine les écrivains (Herscher), il propose des menus inspirés par certaines grandes figures littéraires. Son nouvel opus se penche sur le XVIIème siècle français et nous rappelle la force des liens qui unissent le monde de la gastronomie à celui des lettres. Et si l’art culinaire était constitutif d’un art de vivre « à la française » ?

📙 Le délicieux Fabcaro ne dira pas le contraire ! Auteur de bandes dessinées et romancier, consacré par le grand public en 2015 grâce au succès de Zaï Zaï Zaï Zaï (6 pieds sous terre), il signe cet automne le scénario du 40ème album d’Astérix, L’iris blanc (Éditions Albert René), ainsi qu’un désopilant Journal d’un scénario (Sygne Gallimard), chronique d’un nanar annoncé et satire d’un cinéma français divisé entre films d’auteur et blockbusters franchouillards. Au pays de l’exception culturelle, que faire de l’esprit gaulois et de ses héritages ?

📖 La francophile Posy Simmonds aura son mot à dire. D’abord dessinatrice de presse, d’albums pour la jeunesse, mais aussi illustratrice, elle a jeté les bases d’un nouveau genre littéraire, aux croisements de la BD et du roman. Sa variation sur l’oeuvre de Gustave Flaubert, Gemma Bovery (Denoël Graphic) est entrée dans les annales du 9ème art. Satiriste subtile, croquant avec délectation les mœurs de ses contemporains, elle nous parlera de la relation particulière qu’elle entretient avec la France, rivale historique de sa perfide Albion ! La Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou lui consacre actuellement et jusqu’au 1er avril 2024, une grande rétrospective : « Posy Simmonds, dessiner la littérature ». True Love, le catalogue de l’exposition, truffé d’archives et d’inédits, a paru en octobre chez Denoël Graphic.

