Les Cinquante du 17 novembre : nouveau jeu, du lourd chez les éliminés (résumé + replay épisode 53)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 53 du vendredi 17 novembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 53 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve Nicolas, qui se réveille de bonne humeur après avoir embrassé Maissane la veille. Alex le coache, il ne doit pas relâcher ses efforts !





Nicolas va trouver Maissane dans son lit mais clairement, elle n’est pas dans le mood… Elle se cache sous sa couette et pour elle, ce bisou ne signifiait rien et elle va devoir lui dire.







Publicité





C’est l’anniversaire de Vivian, Julie lui prépare une petite surprise. Il apprécie l’attention et ils s’embrassent.

Alex remarque que Maissane n’est pas dans son assiette… Et tout le monde lui parle de Nicolas, elle n’en peut plus.



Publicité





C’est l’heure du « cap ou pas cap ? ». Le Renard choisit Cassandra ! Le Lion lui présente le jeu du jour pour faire gagner 1.000 euros à la cagnotte. En cas de défaite, elle fera perdre 1.000 euros ! Elle peut aussi renoncer et fera perdre 500 euros. Cassandra décide de jouer ! Mais malheureusement, c’est un échec et la cagnotte perd encore une fois 1.000 euros…

Les stratégies vont bon train alors que le Lion annonce le jeu numéro 17. Les joueurs se préparent et se rendent dans l’arène ! Il y a des bancs avec un panier de basket au bout. Le Lion explique les règles : il faut faire rouler un rouleau sur la planche pour qu’il tombe dans le panier rouge. Le joueur qui y parvient est sauvé ! Il devra remettre son rouleau au joueur de son choix, qui sera alors handicapé.

Jade commence et réussit du premier coup ! Elle remet son rouleau à Simon. Cassandre enchaine, c’est raté. Vivian se lance, c’est raté aussi. Les échecs s’enchainent ! Stéphane est le 2ème à réussir ! Il donne son rouleau à Romain. Simon valide son premier rouleau, mais il rate le second. Amélie réussit ! Elle donne son rouleau à Cassandra. Nicolas réussit, il donne son rouleau à Mélanie ! Julie réussit, elle donne son rouleau à Maissane. Simon met son second rouleau, il est sauvé et donne ses 2 rouleaux à Alex ! Romain réussit à en mettre un, et enchaine avec le second, il est sauvé ! Il donne ses deux rouleaux à Vivian. Maissane réussit pour son premier rouleau, c’est raté pour le second. Mélanie réussit à mettre son premier rouleau dans le panier, elle enchaine avec le second et se sauve !

Sont donc éliminés : Cassandra, Vivian, Alex et Maissane. Ils rejoignent le château et les joueurs victorieux vont voter…

VIDÉO Les Cinquante du 17 novembre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 53 ce vendredi 17 novembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 20 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 54.